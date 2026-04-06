Trump afirma que los iraníes “quieren oír bombas” para lograr su libertad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que parte de la población iraní respalda los bombardeos contra su país porque los asocia con la posibilidad de alcanzar la libertad, en medio del conflicto que Washington e Israel mantienen con Teherán desde hace más de un mes.

Durante una declaración a la prensa en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que los iraníes “se enfadan” cuando cesan los ataques. “El pueblo iraní, cuando no oye caer bombas, se enfada. Quieren oír bombas porque quieren ser libres”, sostuvo.

Trump vinculó esta afirmación con la represión interna en Irán, al asegurar que la población no protesta por temor a represalias. “La única razón por la que no están saliendo a protestar es porque se les informó de que si protestan, serán ejecutados de inmediato”, dijo.

El presidente estadounidense insistió en que su gobierno está del lado de quienes buscan un cambio en Irán y aseguró que, en su momento, se enviaron armas con ese objetivo.

“Enviamos armas, muchas armas que se suponía que debían llegar al pueblo para que pudieran defenderse de esos matones”, afirmó en referencia al régimen iraní, aunque señaló que esos envíos no llegaron a su destino y responsabilizó a intermediarios.

En ese contexto, sostuvo que un eventual acceso a armamento podría cambiar el curso de la situación interna. “El pueblo iraní contraatacará en cuanto sepa que no lo van a matar a tiros y en cuanto pueda conseguir armas. Si tuvieran armas, la situación daría un giro radical”, afirmó

.Trump también reiteró cifras sobre la represión en Irán y aseguró que unas 45,000 personas habrían muerto durante protestas recientes. Sin embargo, organizaciones como HRANA, con sede en Estados Unidos, han reportado al menos 7,000 fallecidos y continúan verificando otros casos, además de estimar en 53,000 los detenidos.

Las declaraciones de Trump se producen mientras mantiene un ultimátum a Irán para que reabra el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz. “Tienen hasta mañana a las 8:00 pm y después de eso, no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas”, advirtió.

Pese a la escalada, el mandatario indicó que existen contactos diplomáticos en marcha. “Les puedo asegurar que están negociando, creemos que de buena fe”, señaló, aunque evitó ofrecer detalles sobre un posible acuerdo.

Según versiones difundidas por medios y agencias, Irán habría presentado un plan de paz que incluye el fin de las hostilidades, garantías de navegación en Ormuz y el levantamiento de sanciones.

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