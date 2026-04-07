A Karol G le aconsejaron no hablar de ICE

La voz de Karol G suele sonar firme sobre un escenario, pero cuando se trata de otros temas, la historia cambia. La colombiana confesó que quiere hablar públicamente sobre ICE, aunque recibe advertencias constantes para que no lo haga. “La gente me dice: ‘Es mejor que no lo hagas’”, contó en una entrevista para Playboy, donde protagoniza su nueva portada. “¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te vamos a quitar la visa’. Te conviertes en un blanco, porque algunas personas quieren demostrar su poder”.

La artista, que este año será la primera latina en encabezar una fecha del Coachella Valley Music and Arts Festival, explicó que su preocupación va más allá de una frase contundente o de sumarse a la consigna “ICE Out”.

Ella prefiere medir tiempos y consecuencias: “Tengo un escenario enorme, y por eso quiero esperar; y si alguna vez alguien me hiciera algo, quiero mantenerme firme en mi escenario por mi comunidad”, señaló. “Por eso tal vez tenga que ser más cuidadosa, esperar mi turno y asegurarme de que, a través de esa oportunidad, pueda hablar y representar algo más”.

Una decisión que cuestiona el peso real de las palabras

En la conversación guiada por Paola Ramos, la cantante se preguntó qué impacto tendría repetir “ICE Out” frente a acciones que puedan generar cambios concretos. También reconoció que su propio equipo no vería con buenos ojos que pronunciara la frase. “Mi equipo me mataría por decir ‘ICE Out’. Pero estoy dispuesta a decirlo”, afirmó. “Si te soy sincera, es algo que cruza la línea de lo que tengo que hacer para protegerme. Pero al final del día, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?”.

Esa duda atraviesa toda la entrevista y muestra un lado poco visto de ella, uno donde el activismo requiere estrategia, paciencia y autocuidado.

La portada que encabeza una nueva era editorial

La presencia de Karol G en la edición de primavera marca además un momento clave para la revista. Es la primera portada bajo la dirección de Phillip Picardi, nombrado en marzo como nuevo director de marca y editor en jefe. En declaraciones a “Variety”, Picardi explicó: “Karol G es la encarnación perfecta de nuestra nueva era en Playboy. Como artista e intérprete, comprende profundamente que la sexualidad puede ser una poderosa narradora”. También destacó el trabajo visual de la sesión con Gray Sorrenti.

La colombiana llegó al proyecto apoyada en un consejo que sólo podía venir de alguien que también ha abierto caminos en Estados Unidos: Sofía Vergara. Antes de aceptar, le pidió su opinión. “Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando llegas a esta edad, te dices: ‘Joder, ¿por qué no posé aquella vez? ¡Debería haber posado más en tanga!’”, recordó entre risas. El consejo final fue directo: “Sólo una cosa: no enseñes el coño”.

Vergara también insistió en que debía tener un motivo claro y Karol G lo tiene. “¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero”, explicó. “Porque crecí inspirada por lo hermosas que se veían las mujeres en la revista, y ahora tengo la oportunidad de ser esa mamasota hermosa y sexy en la revista. ¿Por qué no?”.

La edición de primavera llegará a los quioscos el 14 de abril, y el reportaje completo estará disponible para los nuevos y actuales suscriptores en su formato digital y/o impreso hasta su lanzamiento oficial.

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