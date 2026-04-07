Thalía activa rumores: podría estar en Coachella con Karol G

Un simple movimiento en redes logró que los fanáticos de dos divas latinoamericanas pasaran del simple entusiasmo a la certeza de que algo grande está en camino.

Y todo gracias a la foto que Thalía publicó en su cuenta de Instagram, una imagen que alimentó las teorías sobre una posible aparición suya en el show que Karol G presentará en el Coachella Valley Music and Arts Festival en pocos días.

La colombiana está a nada de asumir un momento histórico al convertirse en la primera mujer latina en liderar el cartel del festival. La preparación ha sido exhaustiva y ella misma lo reconoció en la fiesta de los Oscar organizada por “Vanity Fair”. Allí confesó: “He estado trabajando tan duro, como soñando con esta noche. Ha sido difícil, mucho trabajo, mucha preparación, muchos detalles, detalles hermosos. Va a ser increíble, tan hermoso”.

Una foto que incendió las teorías de sus seguidores

Entre esos “detalles hermosos” podría aparecer un nombre que ya forma parte del universo “Tropicoqueta” desde la intro del álbum: Thalía. La mexicana, con tres décadas de carrera y una energía que sigue conquistando públicos, compartió una foto que levantó sospechas instantáneamente.

En la imagen se aprecia a dos mujeres de espaldas sobre un escenario, una con cabello rosa y otra castaña. Ambas visten atuendos tropicales con plumas, una estética que recuerda de inmediato el estilo que Karol G convirtió en sello durante su era “Tropicoqueta”. Las poses, los colores y la atmósfera dispararon una ola de comentarios convencidos de que se trataba de la colombiana y la mexicana ensayando juntas.

Pero aún más llamativa fue la descripción con una secuencia de emoticones que finalizaba con unos ojos atentos. Sin palabras, sin pistas directas. Sólo esa insinuación. Para sus seguidores, fue suficiente.

Reacciones divididas, pero igual de emocionadas

Mientras una parte del público aseguró que la figura del cabello rosa pertenece a Karol G, otra planteó una teoría diferente y es que Thalía podría estar adelantando algún proyecto con Yuri, quien en su momento fue llamada la “Madonna Mexicana”.

Independientemente de cuál versión sea la cierta, esto dejó claro que la mexicana tiene a todos pendientes, mientras que el silencio de Karol G, que suele manejar con precisión quirúrgica sus sorpresas, sólo aumentó la emoción en torno al show.

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