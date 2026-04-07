Alerta por bajón de temperatura en Nueva York desde esta noche; posible nieve

Justo cuando parecía que la primavera se estaba instalando, el invierno ha regresado al área triestatal, donde se espera un descenso en el termómetro desde esta noche hasta mañana, con posibilidad de algunos copos de nieve en la ciudad de Nueva York.

“¡Proteja sus plantas esta noche! Se espera que las temperaturas desciendan muy por debajo del punto de congelación en gran parte de la zona”, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) esta mañana.

Un área de baja presión avanza hacia la región de los Grandes Lagos, atrayendo la humedad suficiente para generar nevadas ligeras. Entre las ciudades que se encuentran en la trayectoria de posible acumulación blanca figuran Buffalo, Syracuse y Albany, la capital estatal.

Un sistema frontal rápido, conocido como “clipper”, está barriendo el noreste del país, y algunas zonas del norte del estado Nueva York ya reportaron nevadas la mañana de ayer. “Este sistema frontal tardío demuestra que el crudo invierno de 2025-2026 aún no ha terminado. Desde acumulaciones que batieron récords hasta nevadas de varios pies de espesor que paralizaron la región, esta implacable temporada ha sepultado partes del noreste bajo repetidas rondas de nieve -algunas de ellas de varios pies-, dejando récords pulverizados y a las comunidades luchando por despejar la nieve durante días”, resumió New York Post.

Tras el paso del frente frío estará regresando aire más fresco tanto a la región del noreste como a la zona del Atlántico Medio. Para este jueves se espera en NYC una sensación térmica diurna de 57F/14C y 39F/4C en la noche, y a partir del viernes el regreso del clima primaveral (64F/18C). No hay pronóstico de lluvia en los próximos días.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones. Así, la principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo.