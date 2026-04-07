Banco Chase cierra 16 sucursales

El uso de la banca digital continúa transformando la forma en que los estadounidenses manejan su dinero, y eso ya está teniendo consecuencias visibles: menos visitas a sucursales físicas y más cierres de oficinas bancarias.

En este contexto, JPMorgan Chase, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, ha notificado el cierre de 16 sucursales a partir del 1 de marzo de 2026, según registros de la Oficina del Contralor de la Moneda.

La medida forma parte de una tendencia más amplia en el sector financiero, donde las instituciones buscan reducir costos ante la disminución del tráfico en sucursales.

Una estrategia que combina cierres y expansión

A pesar de estos cierres, el banco no está reduciendo completamente su presencia física. Como parte de una estrategia iniciada en 2024, la institución planea abrir más de 160 nuevas sucursales en 30 estados y remodelar alrededor de 600 ubicaciones existentes.

Además, Chase ha comenzado a redefinir el papel de sus sucursales, incorporando centros comunitarios donde los clientes pueden recibir capacitación financiera, más allá de realizar operaciones tradicionales.

Tom Horne, responsable de banca de consumo en sucursales de JPMorgan Chase, destacó la importancia de estos espacios al señalar: “Las sucursales de Chase son más que un lugar para realizar transacciones; son motores clave que impulsan la actividad económica y apoyan a personas, empresas, escuelas, hospitales y organizaciones sin fines de lucro”.

Menos visitas, pero aún relevantes

El cambio hacia la banca digital ha sido clave en esta transformación. Cada vez más clientes prefieren realizar operaciones desde sus teléfonos móviles, lo que ha reducido la necesidad de acudir a una sucursal física.

Sin embargo, estas oficinas siguen teniendo un papel importante. Un estudio de Accenture en 2025 reveló que el 64% de los clientes recurre a las sucursales cuando no puede resolver un problema en línea, mientras que el 65% las considera un símbolo de estabilidad financiera.

Además, el 34% de los encuestados afirmó visitar una sucursal al menos una vez al mes.

Lista de sucursales que cerrarán

Las 16 sucursales que Chase planea cerrar se encuentran en distintas ciudades del país:

–257 Pine Avenue, Long Beach, California

–401 E. Ocean Boulevard, Long Beach, California

–4225 East Towne Boulevard, Madison, Wisconsin

–2314 N. Chester Avenue, Bakersfield, California

–5560 Woodruff Avenue, Lakewood, California

–5050 State Hwy 303 NE, Bremerton, Washington

–995 Washington Boulevard, Beaumont, Texas

–210 West Capitol Drive, Milwaukee, Wisconsin

–700 W. Main, Jenks, Oklahoma

–4850 Robinhood Drive, Willoughby, Ohio

–260 Front Street, Ponte Vedra Beach, Florida

–5730 N. Dixie Drive, Northridge, Ohio

–3703 North Main Street, Dayton, Ohio

–6305 Bridgeport Way W. Suite A, University Place, Washington

–2535 Main Street, Oakley, California

–875 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois

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