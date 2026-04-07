Bill Ackman, el multimillonario que ofrece más de $60,000 millones por Universal Music

Bill Akcman, un reconocido multimillonario neoyorquino, hizo oficial su intención de adquirir los bienes de la disquera Universal Music Group (UMG), tras emitir un comunicado con una oferta que ronda los $64,000 millones de dólares.

La noticia se conoció luego de que la empresa Pershing Square Capital Management enviara la oferta este martes, la cual fue reflejada en euros, por una cantidad de 55,000 millones de euros, y se prevé que el plan estratégico sea adquirir estos servicios a final de diciembre. Ackman es consejero delegado del fondo Pershing Square.

Algunos de los artistas que son parte de Universal Music:

Universal representa la compañía disquera más grande del mundo, contando con acuerdos con los mejores artistas globales y con una significativa parte de la industria musical latinoamericana.

Algunos de los artistas con los que tienen acuerdo por sus derechos son: Billie Eilish, Lady Gaga, Rihanna y Taylor Swift tienen acuerdos, y también colaboran con artistas del nivel de Drake y la agrupación BTS. Entre los cantantes de habla hispana, destacan Luis Fonsi, J Balvin y Feid.

Bill Ackman quiere revolucionar la industria con una fusión

El fondo prevé completar toda la transacción a finales del año. Esto implica fusionar la discográfica con Pershing Square SPARC Holdings para crear New UMG.

Este cotizaría en la Bolsa de Nueva York, con el objetivo de reforzar su visibilidad entre inversores y facilitar su inclusión en índices como el S&P 500.

“La cotización de UMG -que tras esta noticia acumulaba un avance superior al 10%- se ha estancado debido a una combinación de problemas ajenos al desempeño de su negocio musical”, explica el propio Ackman, consejero delegado de Pershing Square, en el comunicado emitido por la empresa que dirige.

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