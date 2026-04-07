Capturan al exfutbolista Christian Lara por presunto robo a local comercial en Ecuador [Video]

El exfutbolista ecuatoriano Christian Lara fue aprehendido junto a otras tres personas durante un operativo policial relacionado con el intento de robo a un local comercial en La Villaflora, sur de Quito, Ecuador.

La información fue confirmada este martes 7 de abril de 2026 por Pablo Lastra, jefe del Distrito Eloy Alfaro, quien detalló que entre los detenidos se encuentra Christian Lara, quien no registra antecedentes penales, según reportó El Comercio.

De acuerdo con las declaraciones de Pablo Lastra, el procedimiento permitió la recuperación de varios objetos electrónicos que habrían estado en poder de los sospechosos.

Además, la Policía reportó que en total fueron cuatro ciudadanos aprehendidos, quienes serán investigados por las unidades especializadas.

“Así es, el señor Cristian L., de 45 años, que no registra antecedentes”, señaló Lastra al referirse al exjugador, aunque aclaró que serán la Fiscalía General del Estado (FGE) y los entes judiciales los que determinen “el grado de presunción y de implicación” de cada uno de los involucrados.

🚨 Policía Nacional desarticula banda delictiva

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó un operativo que permitió desarticular una presunta organización delictiva. Entre los aprehendidos figura “Diablito Lara”, exjugador ecuatoriano. pic.twitter.com/BFkm5rQSHe — Gabriel Miguel Figueroa Calderón (@GFigueroa1985) April 7, 2026

Christian Lara retirado desde 2018

Realizó todas sus formativas en El Nacional, club en el que se consolidó como una de sus grandes figuras y con el que se coronó campeón en 2005.

También defendió los colores de Liga de Quito, donde destacó como goleador y conquistó dos campeonatos nacionales (2007 y 2010). Con el conjunto albo, además, ganó la Recopa Sudamericana en dos ocasiones (2009 y 2010) y la Copa Sudamericana en 2009.

A lo largo de su carrera, vistió varias camisetas tanto en Ecuador como en el exterior, entre ellas Al-Wakrah SC (Qatar), Barcelona SC, Deportivo Pereira y Real Cartagena (Colombia), Manta FC, Deportivo Quito, Dorados de Sinaloa (México), Clan Juvenil, Sociedad Deportiva Rayo y Deportivo Sancor.

En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2006, marcó un recordado gol ante Argentina para sellar la victoria ecuatoriana por 2-0.

Tras anunciar su retiro en 2018 con El Nacional, en 2022, a los 41 años, regresó a la actividad para unirse a Sociedad Deportiva Rayo, equipo de la Segunda Categoría de Pichincha, y disputar esa temporada.

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