Cuánto dinero debes tener invertido para ganar $60,000 al año sin trabajar

Generar $60,000 al año sin trabajar activamente es posible mediante inversiones, pero la cantidad que necesitas dependerá del rendimiento que obtengas y del nivel de riesgo que estés dispuesto a asumir.

Para calcularlo, los especialistas recomiendan partir del ingreso deseado y dividirlo entre el rendimiento anual (yield) de la inversión.

Este porcentaje puede variar ampliamente según el tipo de activo, desde opciones más conservadoras hasta alternativas de alto riesgo.

Cuánto necesitas según el rendimiento

El capital requerido cambia significativamente dependiendo del rendimiento esperado. Por ejemplo:

–Con un rendimiento de 5%, necesitarías aproximadamente $1.2 millones para generar $60,000 al año.

–Con un rendimiento de 7.56%, como el del fondo JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), bastaría con unos $794,000. Este fondo paga dividendos mensuales, lo que facilita cubrir gastos constantes.

–En cambio, si eliges un fondo con menor rendimiento, como el Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM), con 2.41%, necesitarías cerca de $2.4 millones para alcanzar el mismo ingreso anual.

–En escenarios más agresivos, un fondo como NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI), con un rendimiento de 14.32%, permitiría lograr ese objetivo con alrededor de $419,000, aunque con un nivel de riesgo considerablemente mayor.

Estos ejemplos muestran que un mayor rendimiento reduce el capital necesario, pero también incrementa la exposición a posibles pérdidas.

Invertir en acciones con dividendos

Otra alternativa es invertir en empresas que reparten dividendos de forma constante. Algunas compañías conocidas, como Coca-Cola y Johnson & Johnson, ofrecen rendimientos de 2.76% y 2.14%, respectivamente.

Para generar $60,000 anuales, se podría invertir $1 millón en Coca-Cola y $1.4 millones en Johnson & Johnson, lo que permitiría obtener aproximadamente $30,000 al año de cada una.

Este tipo de estrategia suele ser más estable, aunque requiere mayor capital inicial.

Menor rendimiento, mayor estabilidad

Los expertos coinciden en que un rendimiento más bajo suele estar asociado a inversiones más seguras.

Fondos diversificados que invierten en empresas con historial sólido de pagos de dividendos pueden ofrecer ingresos más confiables a largo plazo.

Además, reinvertir los dividendos puede ayudar a incrementar el patrimonio con el tiempo, reduciendo la necesidad de aportar más capital en el futuro.

Importancia de diversificar

Una de las recomendaciones clave es no depender de una sola inversión. Combinar acciones con dividendos, fondos cotizados (ETFs) y otros instrumentos puede ayudar a reducir riesgos.

Por ejemplo, una cartera con un rendimiento promedio de 4% requeriría entre $1.5 millones y $1.7 millones para generar $60,000 anuales después de impuestos.

En cambio, una estrategia cercana al 5% podría requerir alrededor de $1 millón si se distribuye adecuadamente entre distintos activos.

En todos los casos, el monto final dependerá de factores como el perfil de riesgo, los objetivos financieros y la estrategia de inversión elegida.

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