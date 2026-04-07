EE.UU. e Israel bombardearon la isla de Jarg, principal terminal petrolera en Irán

El Ejército de Estados Unidos e Israel atacaron este martes la isla de Jarg, un punto clave para las exportaciones de crudo de Irán, a pocas horas de cumplirse el plazo establecido por la administración de Donald Trump para que el gobierno iraní habilite nuevamente el tránsito comercial en el estrecho de Ormuz.

El enclave energético sufrió múltiples explosiones tras el impacto de misiles disparados desde buques de guerra y aeronaves de combate, informó la agencia de noticias Merh, de origen iraní, que precisó que la intervención consistió únicamente en bombardeos aéreos, sin que se haya producido un despliegue de soldados en el terreno.

Por su parte, fuentes oficiales estadounidenses declararon a la cadena Fox que la misión logró golpear docenas de objetivos estratégicos. Los ataques se concentraron específicamente en búnkeres, sistemas de radar y almacenes de munición.

Las autoridades de Teherán mantienen bajo reserva el nivel de afectación en las terminales de carga y los depósitos de combustible de la isla, que procesa cerca del 90 % del petróleo que el país vende al exterior.

Advertencia contundente de Trump a Irán

La reciente acción militar coincide con la advertencia de Trump de ampliar los ataques hacia objetivos civiles si no se reabre el paso por el estrecho de Ormuz.

El límite fijado por Washington vence a las 8:00 p.m., hora del Este del martes. De no cumplirse esta demanda, el gobierno estadounidense señaló que bombardeará la totalidad de los puentes y las centrales eléctricas de la nación persa.

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán mantiene bloqueado el flujo del 20 % del crudo consumido a nivel global. El paso solo está permitido para barcos de naciones que Irán considera aliadas, lo que ha provocado una subida considerable en el precio internacional del petróleo y diversos derivados.

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