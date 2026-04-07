Federación española será sancionada por cánticos antimusulmanes en Barcelona

La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Futbol por los cánticos antimusulmanes proferidos por aficionados españoles durante un partido contra Egipto la semana pasada.

Los cánticos provocaron la condena de la estrella española Lamine Yamal, del gobierno español y de la propia Federación de Futbol.

La policía española había anunciado que estaba investigando el comportamiento de los aficionados durante el partido amistoso celebrado el pasado martes en Barcelona.

“La FIFA ha abierto hoy un procedimiento disciplinario contra la Federación Española de Fútbol por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto”, declaró el organismo rector del fútbol en un comunicado.

Yamal, que es musulmán, afirmó que los cánticos de algunos aficionados en el estadio RCDE fueron irrespetuosos e intolerables. El astro del Barcelona añadió que no le importaba que él no fuera el blanco de los insultos.

🏟️🤦‍♂️ Cánticos de 'Musulmán el que no bote' y pitos al himno de Egipto en el RCDE Stadium



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“Un procedimiento habitual”

“La apertura de expedientes es un procedimiento habitual en el caso de incidentes como el sucedido en el último partido”, han confirmado a TVE fuentes de la federación.

“La RFEF remitirá a FIFA un completo dosier en los próximos días, y dentro del periodo de alegaciones señalado por FIFA, en el que informará de todos los pasos dados durante el partido así como la documentación e informes solicitados tras el encuentro. El informe mostrará el correcto proceder de la RFEF y afianzará el trabajo que realiza en línea con los principios y políticas que marca FIFA en la lucha contra el racismo y la violencia en el fútbol”, añaden.

A nivel local, el suceso también está siendo investigado por los Mossos d’Squadra y la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación. En sus redes sociales, la RFEF condenó inmediatamente lo sucedido y reitera su compromiso en la lucha contra el racismo. “La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios”, señalaba el organismo.

Vinícius elogia a Yamal por condenar cánticos antimusulmanes

Vinícius Jr, uno de los abanderados en la lucha contra el racismo, advirtió que “racistas hay en todos los países” y elogió a Lamine Yamal por condenar públicamente los cánticos antimusulmanes en el duelo entre España y Egipto, al afirmar que los jugadores deben mantenerse unidos en la lucha contra la discriminación. En ese partido de La Roja, aficionados en las gradas entonaron en varias ocasiones: “Musulmán el que no bote”.

“Es importante que Lamine hable, esto puede ayudar a los demás porque somos famosos, tenemos dinero y podemos equilibrar mejor las cosas”, declaró Vinícius en rueda de prensa previa al duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich.

“Los pobres y los negros que están en todos los lados seguramente tienen más dificultades que nosotros y en esto (contra el racismo) tenemos que estar todos juntos. Los jugadores podemos tener mucha fuerza, no digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero sí que hay racistas en estos países, también en Brasil y en muchos más”, denunció.

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