Irán advierte que tomará medidas “inmediatas y proporcionales” si Trump cumple amenazas

Irán advirtió este martes que tomará medidas “inmediatas y proporcionales” si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple sus amenazas contra el país, en un nuevo aumento de tensión diplomática llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó durante una sesión dedicada al estrecho de Ormuz que las declaraciones de Trump —en las que se advirtió que “toda una civilización morirá” si no se alcanza un acuerdo— constituyen “una incitación a crímenes de guerra y potencialmente a un genocidio”, de acuerdo con la intervención recogida en la reunión.

“Irán no permanecerá impasible ante crímenes de guerra tan atroces. Ejercerá, sin dudarlo, su derecho inherente a la legítima defensa y tomará medidas recíprocas inmediatas y proporcionales”, dijo Iravani.

El diplomático pidió además a la comunidad internacional que condene este tipo de retórica antes de que, advirtió, derive en consecuencias más graves.

En su intervención, calificó las amenazas de Trump como “lamentables y alarmantes”, y aseguró que implican incluso la posibilidad de ataques contra infraestructura civil iraní.

Durante la misma sesión del Consejo de Seguridad, en la que China y Rusia bloquearon una resolución para reforzar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, Iravani rechazó la idea de un alto el fuego temporal en el conflicto, al considerar que solo serviría para que las partes se rearmen.

En ese sentido, insistió en que cualquier eventual acuerdo debe garantizar “el fin permanente de la agresión” mediante mecanismos “creíbles y verificables”.

El embajador también acusó a Estados Unidos de estar detrás de una propuesta impulsada por varios países del Golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y Jordania, la cual calificó como “desequilibrada y desestabilizadora”.

Agradeció a China y Rusia por vetarla, al considerar que evitaron un uso político del Consejo de Seguridad.

En cuanto al estrecho de Ormuz —por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial— aseguró que Irán respeta la libertad de navegación, aunque sostuvo que la situación actual de seguridad ha llevado a adoptar “medidas necesarias” para impedir su uso con fines hostiles.

El representante iraní reiteró además que su país está dispuesto a una salida diplomática del conflicto y negó que su programa nuclear tenga fines militares.

Afirmó que ha sido sometido a inspecciones internacionales sin que exista evidencia de desarrollo armamentístico.

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