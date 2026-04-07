Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se reencuentran para recordar la serie “Los Ángeles de Charlie”

Una de las series más recordadas en la industria del cine es la de “Los Ángeles de Charlie”, y sus tres principales protagonistas: Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se reunieron para celebrar los 50 años de su lanzamiento.

Esta producción fue transmitida de 1976 a 1981, marcando una recepción superlativa en aquel momento y se recuerda en la actualidad. De hecho, el orbe cinematográfico se reunió en el Dolby Theatre de Hollywood a rendirle homenaje a estas tres figuras que fueron parte de la revolución del género femenino en el mundo, en el PaleyFest.

“Los Ángeles de Charlie” innovó el género femenino

Esta serie fue un reto y una total innovación, debido a que mostró tres mujeres que podían llevar a cabo acciones poco comunes con total firmeza y autoridad, gracias a su trabajo de detectives privadas.

Esto tuvo un impacto social significativo, ya que se emitió en una época en la que se creía que las mujeres estaban limitadas a roles domésticos.

Sin embargo, con un gran sentido de humor, sus principales protagonistas demostraron una fuerza no solamente profesional, sino también a nivel personal, porque pudieron asistir a este evento para celebrar, aun cuando Smith cuenta con 80 años, Jackson con 77 y Ladd con 74.

Declaraciones de las protagonistas sobre el impacto de la serie

Otro de los aspectos que hace que no pierdan su conexión con el público es que muestran una unión que ha perdurado durante todos estos años fuera de la serie y así lo manifiestan.

“De la noche a la mañana, nos vimos aclamadas con algo parecido a la fama de las estrellas de rock. Cuando Cheryl se unió a nosotros en la segunda temporada, añadió un elemento especial que era solo suyo y la locura continuó”, manifestó Kate Jackson a People.

Además, la protagonista habló sobre lo que representó la serie en el rol de la mujer en la vida cotidiana. “Transmitía discretamente el importante mensaje de que las mujeres son tan capaces como los hombres“.

“No éramos rescatadas, no éramos una esposa, una enfermera, una secretaria, una novia. Éramos estas mujeres fuertes que podían derrotar a un hombre de 100 kilos”, resaltó Jaclyn Smith.

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