Nueva CEO de LUMA Energy en Puerto Rico ganará en un mes lo que gana la gobernadora en un año

NUEVA YORK – El mismo día en el que mantuvo una reunión con la nueva directora ejecutiva de LUMA Energy, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, expuso que el salario que ella recibe en un año es lo que ganará Janisse Quiñones en un mes.

En una conferencia de prensa este lunes, la primera mandataria pareció cuestionar la abultada paga que ingresará la ingeniera puertorriqueña tras asumir el cargo de CEO en la empresa encargada de la red eléctrica en el archipiélago.

“El salario que yo me gano en un año como gobernadora de $70,000 dólares es, aproximadamente, el salario mensual de la directora de LUMA, que paga el pueblo de Puerto Rico, por cierto, porque eso se paga de lo que paga la gente en su tarifa”, comparó González.

La primera ejecutiva recalcó que, al final del día, son los puertorriqueños los que le estarán pagando a Quiñones y no LUMA.

“La empresa es contratada por el gobierno de Puerto Rico y la gente lo paga en su factura. Lo paga el pueblo al final del camino. Obviamente, su patrono es la empresa, pero la empresa se nutre de lo que la gente paga en su factura mensual”, afirmó.

En respuesta a la controversia por el salario que va a recibir, Quiñones dijo, en entrevista con Radio Isla, que será equivalente a lo que ganaba como jefa de ingeniería del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP), California.

La ejecutiva declaró que será cubierto por la empresa matriz y que, supuestamente, no provendría de la factura que pagan los clientes.

“Las empresas matrices pagan mi salario. No sale de la factura y no sale de la tarifa”, declaró.

La gobernadora respaldó la postura de Jorge Santini, secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), quien emplazó a LUMA a presentar todos sus salarios, incluyendo los de contratistas externos, algunos supuestamente ligados a los medios.

“Claro que la gente debería saber quién paga a quién, porque yo escuchaba a todo el mundo protestando por LUMA, y, de momento, LUMA tiene en nómina o alegan que tiene en nómina a influencers, que tiene en nómina artistas, contratistas. Que la gente sepa quién está pago; que, por cierto, lo paga el gobierno de Puerto Rico, porque es el que le paga a LUMA”, reiteró la primera mandataria.

Santini catalogó como “inaceptable” el salario de Quiñones.

“Estamos hablando de una ejecutiva que prácticamente gana en un mes lo que devenga la gobernadora en un año, aun cuando la gobernadora carga con responsabilidades mucho más amplias y complejas al dirigir todo un gobierno. Ese contraste es inaceptable para el pueblo de Puerto Rico”, cuestionó el también exalcalde de San Juan en declaraciones escritas reseñadas por varios medios.

“A un año del apagón de Semana Santa y en medio de un servicio que continúa generando frustración en el pueblo, es momento de exigir claridad total. LUMA debe presentar todos sus salarios, así como los contratos que mantiene con figuras que, a su vez, tienen presencia en los medios de comunicación y redes sociales dedicadas a atacar al Gobierno”, argumentó.

El líder del PNP se expresó preocupado por el historial profesional de Quiñones en vista de una investigación por parte del Senado federal sobre el manejo de los recursos de agua durante fuegos forestales en California.

“No se puede ignorar que viene de liderar un sistema en Los Ángeles que enfrentó cuestionamientos públicos, particularmente durante emergencias donde se evidenciaron fallas en infraestructura. Puerto Rico no está en posición de experimentar con su sistema eléctrico”, agregó.

En el intercambio con los medios, la gobernadora señaló que, mientras no se decida la demanda en el tribunal con la que el Gobierno busca que se anule el contrato con LUMA, su Administración tiene que seguir colaborando con el operador y, por ende, con la nueva CEO.

“Ellos siguen siendo, lamentablemente, el operador. Hasta que el tribunal no resuelva ese pleito, yo tengo que seguir dándole un servicio de electricidad a la gente, y nosotros hemos mejorado muchísimo en la gasificación; hemos mejorado muchísimo en la generación; se han añadido más de 1,600 MW de generación. Ya la gente no habla de apagones. Cuando yo llegué había apagones todas las semanas…”, se adjudicó.

En un comunicado ayer, LUMA indicó que su CEO se reunió con la gobernadora y su equipo de trabajo para “intercambiar perspectivas y dialogar sobre las prioridades del sistema eléctrico de Puerto Rico”.

“Este encuentro reafirma la importancia de mantener una comunicación abierta y una colaboración continua con todos los involucrados en el sistema eléctrico”, circularon desde LUMA.

Sobre la disputa por el contrato, manifestaron que los procesos seguirán su curso en el tribunal.

“Mientras tanto, mantenemos nuestra disposición de colaborar para asegurar la operación del sistema, avanzar los trabajos de estabilización y modernización en la red, y continuar respondiendo a las necesidades de nuestros clientes sin detener el progreso”, añadieron desde el consorcio.

A preguntas de El Nuevo Día tras la reunión con la gobernadora, Quiñones dijo que no se habló de la demanda.

“No hablamos de eso, hablamos de cómo trabajar juntos y cómo colaborar para mejorar a Puerto Rico. Eso (la demanda) se verá en los tribunales”, declaró la cagüeña.

“El uso de fondos federales, el manejo de vegetación y seguir trabajando en la confiabilidad del sistema eléctrico”, mencionó como los temas centrales discutidos.

En diciembre pasado, la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside el caso por la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), desestimó la petición de LUMA Energy para que la demanda del Gobierno fuera trasladada al foro federal.

El 25 de marzo, El Diario contactó a la oficina de prensa de LUMA para solicitar una entrevista con Quiñones. En ese momento nos dijeron que le darían seguimiento al pedido. Sin embargo, hasta esta fecha no hemos recibido una respuesta final a la solicitud.

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