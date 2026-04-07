Offset, expareja de Cardi B, resultó herido en un tiroteo en Florida

El rapero Offset resultó herido durante un tiroteo en las afueras de un casino en Florida y se encuentra en condición estable, informó un portavoz el martes.

De acuerdo con información de la policía, reseñada por AP, el rapero fue llevado a un centro de salud por heridas que no ponían en riesgo su vida. Offset, quien fue parte del influyente trío de hip-hop Migos, tiene tres hijos fruto de su pasada relación con la rapera Cardi B.

La policía señaló que el tiroteo del lunes se produjo tras una pelea en el Seminole Hard Rock de Hollywood, al norte de Miami, y dos personas fueron detenidas.

El Departamento de Policía de Seminole informó que Lil Tjay, cuyo nombre real es Tione Jayden Merritt, fue arrestado con relación al tiroteo en el que resultó herido Offset.

Lil Tjay fue ingresado en la cárcel del condado de Broward por un cargo de alteración del orden público. La fianza para su liberación es de $500 dólares, la cual pagó y fue puesto en libertad.

La abogada de Lil Tjay, Dawn M. Florio, aseguró que su cliente no estuvo involucrado en ningún tiroteo y cualquier información que afirme lo contrario es un rumor.

“Lil Tjay no ha recibido ningún disparo ni ha sido acusado de ningún tiroteo. Cualquier información que diga lo contrario es falsa. Animamos a la gente a consultar fuentes de noticias fiables y a verificar la veracidad de cualquier información antes de compartir o repetir rumores infundados”, escribió en un comunicado publicado el lunes en Instagram.

Hubo una segunda persona detenida, la cual no ha sido acusada. Los investigadores están trabajando para identificar a otros implicados, según informó la policía en un comunicado el martes.

Offset saltó a la fama con su participación en el trío Migos, conformado por su primo Quavo y Takeoff, sobrino de Quavo.

Tras varios años de destacados éxitos y de cuatro álbumes, el grupo se separó tras la muerte de Takeoff, quien fue asesinado a tiros en Houston. Según la policía, Takeoff era un transeúnte inocente cuando recibió un disparo a las afueras de un bar de Houston tras una discusión por un juego de dados.

En 2017, Offset se casó en secreto con la ganadora del Grammy Cardi B. Sin embargo, la rapera solicitó el divorcio en 2024. Ambos tuvieron tres hijos juntos y una polémica separación.

En abril de 2025, en medio de su separación, Cardi B acusó a Offset de acoso y de amenazarla de muerte. “Este tipo está molesto porque le envié mensajes de texto a su novia de él rogándome, diciendo que iba a quitarse la vida, diciendo que iba a quitarme la vida. Toda esa m****, estaba enojado”, dijo en Spaces X.

Durante su matrimonio de ocho años, la pareja tuvo tres hijos: Kulture, de 7 años, un hijo llamado Wave, de 4 años, y Blossom Belle, de 1 año. Cardi también tiene un hijo de su relación con el jugador de fútbol americano Stefon Diggs.

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