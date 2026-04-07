La piscina flotante que prometía revolucionar el verano en Nueva York enfrenta un problema clave

Nueva York lleva años empujando una idea que suena casi futurista: una piscina flotante en pleno East River, capaz de filtrar el agua del propio río y ofrecer un espacio público único para el verano. El proyecto, conocido como +POOL, generó expectativa, inversión y una promesa concreta: cambiar la forma en que los neoyorquinos viven el calor.

Pero ahora, cuando el plan parecía acercarse a la realidad, apareció un problema que puede frenar todo. Las autoridades sanitarias de la ciudad todavía no están convencidas y han puesto un freno al sueño de un verano distinto.

Sus creadores esperan poder inaugurarla para el verano de 2027 pero la piscina aún está pendiente de seis aprobaciones del Departamento de Salud.

Las autoridades sanitarias también están examinando detenidamente la proximidad del lugar a la infraestructura de alcantarillado, que puede verter residuos sin tratar al río durante las tormentas. Crédito: +POOL | Cortesía

Qué pasa con la piscina flotante en Nueva York

El proyecto +POOL enfrenta demoras regulatorias porque el Departamento de Salud de la ciudad aún tiene dudas sobre un punto central: la seguridad del agua.

Aunque la piscina está diseñada para filtrar el agua del East River, los reguladores necesitan garantías claras de que cumplirá con los estándares sanitarios exigidos para espacios públicos. Uno de los temas tiene que ver con la dosificación del cloro y el sistema de filtración mecánica del agua.

Según reportes de medios locales, las autoridades siguen evaluando si el sistema puede asegurar condiciones seguras para los bañistas.

Por qué esto importa (y mucho) para el verano

No es solo una obra más. La piscina flotante se pensó como una solución para la falta de acceso a piscinas públicas en algunas zonas, sobre todo pensando en las altas temperaturas en verano en NY. El objetivo, además de enseñar natación y promover el uso responsable del agua, es generar más y mejores espacios recreativos accesibles para familias.

El problema es el timing: cada retraso acerca el proyecto a perder otra temporada de verano, algo crítico en una ciudad donde las olas de calor son cada vez más frecuentes.

El gran desafío: filtrar un río contaminado

El punto más delicado del proyecto es su propuesta tecnológica. A diferencia de una piscina tradicional, este sistema toma agua directamente del río, la filtra en tiempo real y la devuelve limpia al entorno. Pero justamente eso genera dudas. El East River no es un entorno controlado, y cualquier falla podría implicar riesgos sanitarios. Ahí está el cuello de botella.

Por eso, ahora, el futuro del proyecto depende de una cosa: la aprobación sanitaria. Si logra cumplir con los estándares, podría avanzar a su fase final y convertirse en una de las atracciones urbanas más innovadoras del país. De lo contrario, seguirán las demoras y el proyecto podría perder impulso político y financiamiento.

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