Reclamo para que Albany y la Ciudad no dejen relegados a estudiantes desamparados

La realidad que a diario deben enfrentar los más de 154,000 estudiantes de la ciudad de Nueva York, identificados como personas sin hogar, es cuesta arriba. Y la falta de un techo propio está afectando considerablemente su desempeño estudiantil, por lo que líderes y defensores de los menores desamparados están haciendo un llamado urgente a Albany a que no los abandonen.

Y es que la organización “Advocates for Children of New York (AFC)” acaba de publicar un nuevo reporte en el que se muestra que los estudiantes que viven en viviendas temporales y especialmente en albergues, continúan rezagados con respecto a los alumnos que cuentan con un inmueble permanente. La cifra en 2019 era 114,000.

El reporte pone el dedo en la llaga en la necesidad de que se destinen más recursos para evitar que miles de niños se queden atrás.

Datos de las escuelas públicas de la Gran Manzana obtenidos por el reporte revelaron que casi la mitad de todos los estudiantes en viviendas temporales, y el 63% de los estudiantes en albergues faltaron a por lo menos uno de cada diez días escolares, lo que los atrasa y evita que puedan rendir plenamente.

Asimismo el estudio encontró que uno de cada cinco estudiantes en albergues se cambió de escuela al menos una vez durante el año escolar 2024-25, cifra que supera en más de cuatro veces la tasa de traslados de los estudiantes con vivienda permanente. Un total de 12,000 estudiantes en albergues que cambiaron de escuela perdieron estabilidad.

Y solo el 33% de los estudiantes desamparados obtuvo un puntaje de competencia en el examen de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) para los grados 3 a 8 en 2025, en comparación con el 60% de sus compañeros con vivienda permanente.

Una de las exigencias a Albany y a la administración Hochul es que en el presupuesto estatal final para el año fiscal 2027 se actualice la fórmula de financiamiento por estudiante para agregar un factor de ponderación para los estudiantes sin hogar o bajo cuidado de crianza, lo que generaría $486 millones de dólares más hacia las escuelas de la Ciudad de Nueva York, según estudios de la Oficina de Presupuesto Independiente de la ciudad (NYC Independent Budget Office). Otra propuesta del Senado haría que se inyecten $93 millones de dólares más.

“Ya es hora. Y hace mucho que lo es, de que el Estado actualice su fórmula de financiación educativa para reconocer las importantes necesidades de los estudiantes que se encuentran en situación de falta de vivienda”, aseguró Maria Odom, directora ejecutiva de la AFC. “Mientras la gobernadora Hochul y la Legislatura negocian el presupuesto definitivo, deben garantizar que la fórmula de Ayuda Fundamental (Foundation Aid) no siga perjudicando a distritos como el de la ciudad de Nueva York que presentan altas tasas de estudiantes sin hogar”.

Defensores de los derechos de los menores exigen que tanto la Ciudad como el Estado de Nueva York “hagan más” para garantizar que los estudiantes sin vivienda permanente puedan acceder a una educación de calidad y recibir el apoyo que necesitan.

A nivel municipal piden que las agencias trabajen de manera conjunta en asuntos como reubicar a los niños alojados en refugios en lugares más cercanos a sus escuelas para evitar largos desplazamientos y traslados escolares innecesarios

“Hacer de la ciudad de Nueva York un lugar más asequible para vivir es fundamental; sin embargo, las decenas de miles de estudiantes que actualmente carecen de vivienda no pueden esperar a que surtan efecto los cambios de política a largo plazo”, dijo Jennifer Pringle, directora del Proyecto para Estudiantes en Viviendas Temporales de la AFC.

“La educación constituye la mejor herramienta de la que disponemos para prevenir futuras situaciones de falta de vivienda; solo un liderazgo audaz por parte de la Alcaldía podrá aportar la urgencia y la coordinación necesarias para garantizar que los estudiantes sin hogar puedan asistir a la escuela a diario y acceder al apoyo educativo que requieren para prosperar”, concluyó.