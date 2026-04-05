Mamdani celebrará sus primeros 100 días como alcalde de Nueva York con mitin en Queens

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, organizará un mitin para conmemorar sus primeros 100 días en el cargo, en un evento que también servirá para defender su gestión y marcar el rumbo de su administración, informó CNN.

El acto se celebrará el domingo 12 de abril en el Knockdown Center, una sala de conciertos ubicada en el barrio de Maspeth, en Queens.

De acuerdo con un asesor citado por CNN, Mamdani ofrecerá un discurso en el que hará balance de sus primeros meses de gobierno y expondrá sus planes a futuro, acompañado por ciudadanos en el escenario.

Durante la actividad, el alcalde destacará lo que considera sus principales logros desde que asumió en enero, entre ellos la ampliación de programas de cuidado infantil, iniciativas de seguridad vial y acciones legales contra propietarios por irregularidades en el alquiler.

El evento también rendirá reconocimiento a trabajadores municipales, incluidos bomberos, policías y personal de saneamiento, así como a funcionarios electos de la ciudad.

Mamdani, de 34 años, es el primer alcalde musulmán de Nueva York y uno de los más jóvenes en la historia de la ciudad. Su inicio de gestión enfrentó dos fuertes tormentas de nieve, una ola de frío extremo y un incidente que las autoridades calificaron como un ataque inspirado por el grupo Estado Islámico durante protestas frente a la residencia oficial del alcalde.

Según CNN, el mitin también podría convertirse en una plataforma política en medio de la disputa presupuestaria que mantiene con otros líderes demócratas. Esta semana, Mamdani criticó la propuesta preliminar presentada por la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, al considerar que implicaría recortes significativos en servicios públicos.

El alcalde ha defendido aumentar los impuestos a los residentes con mayores ingresos para cubrir el déficit, una propuesta que ha encontrado resistencia tanto en el ámbito municipal como estatal, especialmente por parte de la gobernadora Kathy Hochul.

Sigue leyendo:

• Cardi B se alió con alcalde Mamdani de Nueva York a favor del cuidado infantil 2K gratuito

• Vías de acceso al Puente de Brooklyn serán rediseñadas en primavera

• Mamdani anunciará medidas para proteger a propietarios de fraude y pérdida de sus casas