Reino Unido prohíbe la entrada de Kanye West al país y se cancela el festival Wireless

El gobierno del Reino Unido prohibió la entrada al país al rapero Kanye West, quien iba a encabezar el cartel del festival Wireless en Londres.

El Ministerio del Interior informó a la BBC que West solicitó el lunes un permiso mediante una Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Sin embargo, el ente decidió negar la solicitud al considerar que su presencia en el país no sería beneficiosa para el bien público.

Durante los últimos años, Kanye West hizo una serie de comentarios y acciones antisemitas y pronazis que causaron indignación en la comunidad judía, principalmente. En enero de este año, el rapero publicó una carta de disculpa por su comportamiento y atribuyó sus acciones a problemas de salud mental generados por el trastorno bipolar que padece.

Sin embargo, la carta de disculpa no fue suficiente. Luego de que se anunció que Kanye West sería el artista principal de las tres noches del festival Wireless en Londres, se generó rechazo por la actuación del rapero en este evento luego de sus comentarios ofensivos.

Tras la decisión del Ministerio del Interior, los organizadores anunciaron la cancelación del festival. “El Ministerio del Interior ha retirado la autorización de viaje de YE, denegándole la entrada a Reino Unido. Por consiguiente, el Wireless Festival queda cancelado y se reembolsará el importe de las entradas a todos los poseedores. Como en todos los festivales Wireless, se consultó a diversas partes interesadas antes de contratar a YE y no se detectó ninguna preocupación en su momento”, añadieron.

Indignación por la participación de West en Wireless

La elección de Kanye West como cabeza del festival Wireless de Londres causó indignación en organizaciones y figuras de Reino Unido.

El primer ministro Keir Starmer criticó el fin de semana la contratación de West. “El antisemitismo en cualquiera de sus formas es aborrecible y debe afrontarse con claridad y firmeza dondequiera que aparezca. Todos tienen la responsabilidad de garantizar que Gran Bretaña sea un lugar donde las personas judías se sientan seguras y protegidas”, expresó Starmer en declaraciones publicadas por el periódico The Sun.

La Junta de Diputados de los Judíos Británicos aseguró que West debe tener acciones concretas para ganarse el perdón. “La comunidad judía querrá ver un arrepentimiento genuino y un cambio antes de creer que el lugar adecuado para poner a prueba esta sinceridad es el escenario principal del Wireless Festival”, declaró el presidente de la Junta, Phil Rosenberg.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, a través de su portavoz, rechazó la participación de West debido a su historial con el antisemitismo. “Tenemos claro que los comentarios y acciones pasadas de este artista son ofensivos e inapropiados, y simplemente no reflejan los valores de Londres. Esta fue una decisión tomada por los organizadores del festival y no por el Ayuntamiento”, dijo.

Tras un par de años de comportamiento antisemita, Kanye West causó indignación generalizada en 2025 cuando se declaró fan de Adolf Hitler, responsable del genocidio de casi seis millones de judíos mientras estaba al mando de la Alemania nazi durante la primera mitad del siglo XX.

Además, West lanzó una canción titulada “Heil Hitler”, unos meses después de anunciar la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web. En enero de este año, el artista se disculpó públicamente y responsabilizó de su comportamiento a una lesión cerebral causada por un accidente de tránsito que derivó en un diagnóstico de trastorno bipolar, el cual lo llevó a caer en “un episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida”.

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