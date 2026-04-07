Vinagre de manzana: el secreto para una pechuga de pollo jugosa

Ya sea frita, al horno o marinada, la pechuga de pollo encuentra en el vinagre de manzana el aliado perfecto para resaltar su jugosidad y potenciar su sabor.

Mucho se ha hablado sobre la importancia de consumir proteínas magras, siendo la pechuga la opción predilecta en cualquier alimentación saludable. Sin embargo, este corte suele presentar un desafío: tiende a quedar seco, lo que lo hace menos apetecible en comparación con el muslo, que posee una textura más grasa y un sabor intenso.

Ciencia y nutrición en tu plato

El vinagre de manzana no es solo un condimento; es considerado un alimento funcional debido a sus beneficios para:

Mejorar la digestión .

. Apoyar el metabolismo.

El vinagre de manzana puro es “rico en enzimas, ácido acético, ácido málico, ácido tartárico, fibra y pectina, antioxidantes, sodio y potasio”, explica Cristina Burgos, dietista-nutricionista y miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

También confirma que tiene capacidad para favorecer las digestiones, “gracias a las enzimas digestivas que contiene, aunque, en realidad, una persona sana segrega suficiente ácido en el estómago para la digestión normal de los alimentos”.

En este contexto, la nutricionista Blanca Nutri destaca los beneficios de combinar estos dos ingredientes. Un dato clave es que el vinagre ayuda a descomponer las proteínas en el estómago. Si lo utilizamos como marinado, este efecto químico permite reducir el tiempo de espera a tan solo 30 minutos, logrando que la fibra del pollo se suavice rápidamente.

La especialista explica que el vinagre de manzana sin filtrar mejora el sabor, la cocción y ayuda directamente a la digestión del pollo. Un beneficio adicional es su capacidad para ayudar a controlar la proliferación de bacterias que pudieran quedar en carnes manipuladas.

Versatilidad en la cocción

Además del marinado, el vinagre de manzana es una herramienta técnica poderosa:

Al freír: ayuda a que el pollo mantenga sus propiedades nutricionales y conserve sus jugos internos. Basta con agregar un chorrito a la sartén para que el ácido acético haga su trabajo: facilitar la cocción y ablandar las fibras de la carne, permitiendo que conserve su jugosidad.

Al horno: crea una barrera que evita la deshidratación excesiva, garantizando un resultado tierno y sabroso.

Este versátil ingrediente es clave en salsas y aderezos; sin embargo, se debe consumir con moderación, sobre todo si se usa por tiempo prolongado, ya que puede generar problemas gástricos como acidez, molestias abdominales o náuseas.

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