Criminalidad en NYC sigue bajando: Mamdani apoya estrategia del NYPD

Nueva York es hoy una ciudad más segura, con menos homicidios, menos tiroteos y menos actos violentos en el sistema de transporte, y a pesar de que programas como el de la unidad contra delitos de calidad de vida han recibido algunos señalamientos, y hay neoyorquinos que todavía no se sienten seguros, los números respaldan el trabajo del NYPD. Las autoridades defienden que la actual estrategia policial está funcionando y por ahora no habrá ningún cambio de enfoque.

Así lo anunció este martes la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, tras revelar junto al alcalde, Zohran Mamdani, y la gobernadora, Kathy Hochul, que el año pasado fue “el más seguro de la historia”, en materia de violencia con armas de fuego y víctimas de disparos, y el más seguro en el metro desde 2009.

Durante una conferencia de prensa en el cuartel general del NYPD, en Manhattan, la jefe de la policía de la administración Adams, a quien el actual alcalde le pidió que continuara en el cargo, manifestó que la lucha contra la criminalidad en la Gran Manzana va por buen camino.

De acuerdo a estadísticas presentadas por el NYPD, el año pasado en la Gran Manzana se registraron 688 tiroteos, 24% menos comparados con el 2024, donde se reportaron 904 incidentes: es decir, 216 incidentes menos.

En el último trimestre del 2025 los tiroteos disminuyeron más del 36%, y en diciembre solo hubo 35 incidentes de disparos en toda la ciudad, la menor cantidad registrada en un solo mes en la historia de la ciudad. La policía mostró los datos como un gran logro, ya que otras ciudades grandes como Chicago, que solo tiene aproximadamente 3 millones de habitantes, presentó más de 1,400 tiroteos.

Y en comparación con 2024, el número de víctimas de disparos en Nueva York disminuyó también 22%, pasando de 1,103 a 856, es decir 247 víctimas menos. Manhattan fue el condado que presentó mayores reducciones, con 38%, seguido por Staten Island, con 26.7%, El Bronx, 25.4%, Queens, 24.4% y Brooklyn 15%.

“Estas reducciones históricas en la delincuencia no ocurrieron por casualidad ni por accidente; son el resultado directo de una estrategia deliberada y basada en datos que logra hitos de seguridad pública sin precedentes para la ciudad de Nueva York”, manifestó la Comisionada del NYPD, quien agregó que no habrá cambios en la estrategia, “porque esta funcionando” en todos los condados.

“El NYPD redujo los incidentes y las víctimas de disparos a los niveles más bajos de la historia y logró el año más seguro en nuestro sistema de metro, fuera de la era de la pandemia, desde 2009”, agregó Tisch, al tiempo que destacó el trabajo de los oficiales. “Estas cifras describen una agencia que funciona a pleno rendimiento: desmantelando bandas violentas, retirando miles de armas de las calles y batiendo récords de baja criminalidad violenta. La ciudad de Nueva York sigue siendo la ciudad grande más segura del país, gracias al extraordinario trabajo de las mujeres y los hombres del NYPD que responden a la llamada todos los días para proteger y servir”.

La jefe policial fue cuestionada sobre la base de datos de pandillas del NYPD, que por años organizaciones comunitarias y líderes políticos han denunciado como un archivo lleno de nombres de jóvenes que no son criminales, pero la defendió como una “herramienta que contribuye a disminuir el accionar de las pandillas”.

La Uniformada también destacó que gracias a la implementación de “una estrategia policial precisa basada en datos” y el despliegue de más agentes asignados a patrullas nocturnas en zonas de alta criminalidad, viviendas públicas y el sistema de metro hoy la Gran Manzana es más segura.

De acuerdo al NYPD las labores policiales lograron demás una disminución del 3% en todos los delitos graves, pasando de 125,026 a 121,542, una reducción en del 20.2% (305 frente a 382) de los homicidios, 15 de ellos en todo diciembre y una tasa de resolución de homicidios del 69%. En Staten Island, los homicidios disminuyeron en más del 60% y en diciembre no hubo ni un solo incidente. En Manhattan, la disminución fue del 33%, en Brooklyn del 24% y en El Bronx del 18%. Sin embargo, en Queens, los homicidios aumentaron 7%.

Asimismo, la policía aseguró que los robos disminuyeron casi un 10%, pasando de 16,696 a15,065, con 1,600 incidentes menos en comparación con el año anterior. Los robos con allanamiento de morada disminuyeron casi un 4% (12,777 frente a 13,301), el robo de vehículos disminuyó un 5% (13,520 frente a 14,233), el hurto mayor disminuyó casi un 2% (48,034 frente a 48,963) y la delincuencia en complejos de vivienda bajó un 3,6% (5,794 frente a 6,009 incidentes). Los delitos de odio disminuyeron un 12%, registrándose 576.

“En enero, el NYPD reubicó estratégicamente a sus agentes en los trenes y andenes, donde ocurren la gran mayoría de los delitos en el transporte público (el 73% en 2025). Este despliegue específico ha dado como resultado un sistema de transporte público más seguro y ordenado”, dijo el NYPD. “Durante seis meses consecutivos, los delitos graves en el metro disminuyeron, lo que contribuyó a una reducción del 4% (2,160 frente a 2,251) en 2025. Los incidentes con disparos en el metro bajaron en un 62.5% (3 frente a 8) y el número de víctimas de disparos en un 78.6% (3 frente a 14)”.

Crimen en el metro de NYC sigue bajando, según el NYPD. Foto: Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Los robos en el transporte público disminuyeron 12.5% (398 frente a 455) en comparación con el año anterior. Y los hurtos de carteras en el metro disminuyeron casi el 44%.

Violaciones sexuales, otra historia

El gran lunar de la lucha contra la criminalidad siguen siendo las violaciones sexuales, ya que en 2025 aumentaron 16% en la ciudad, pasando de 1,767 a 2,049. Este tipo de agresiones aumentaron 25% en casos relacionados con violencia doméstica y representan aproximadamente la mitad de todos los casos de violación denunciados.

Las agresiones graves aumentaron 0.4% con más de 29,792 casos en 2025 y las agresiones contra empleados del sector público, incluidos los agentes de policía, aumentaron aproximadamente un 25%. Los incidentes de violencia doméstica representaron el 41% de todas las agresiones graves registradas en la Gran Manzana.

Tras conocer los resultados, el alcalde Mamdani no solo elogió la labor del NYPD en la lucha del crimen sino que reiteró que apoya plenamente las estrategias actuales que esa fuerza está utilizando para que el crimen siga bajando.

“No vamos a descansar hasta que esta ciudad esté tan segura como merece estar. Y con esos resultados no podemos relajarnos sino que tenemos que construir más sobre ellos”, dijo el Alcalde, quien aprovechó para recalcar que retirará de la policía labores que no deben hacer, como enfrentar asuntos con desamparados y enfermos mentales, que serán manejados por la nueva agencia de seguridad comunitaria. “No hay dudas sobre lo que el NYPD debe seguir haciendo. Tenemos que empoderar a los oficiales para que puedan hacer su trabajo”.

El burgomaestre agregó que “el trabajo aún no ha terminado” y una de sus grandes prioridades será continuar reduciendo la delincuencia, atendiendo las necesidades de los neoyorquinos y trabajando con la fuerza pública para garantizar la seguridad de la Gran Manzana.

La gobernadora Kathy Hochul, quien destacó que junto al alcalde Mamdani y el NYPD están trabajando en equipo y remando hacia el mismo lado, se mostró optimista sobre la reducción del crimen en los cinco condados y afirmó que seguirán con el mismo enfoque para mostrar mejores resultados.

“Nuestro enfoque enérgico está dando sus frutos: la delincuencia ha disminuido a mínimos históricos, lo que convierte a Nueva York en un lugar más seguro para vivir, trabajar y visitar. Espero continuar este trabajo con el alcalde Mamdani, la comisionada de policía Tisch y los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden que se sacrifican tanto para garantizar que Nueva York siga siendo la ciudad grande más segura del país”, dijo la mandataria estatal.

Criminalidad en NYC en datos