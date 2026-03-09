Qué hacer con un control remoto viejo: 4 trucos para reutilizarlo
Un control remoto viejo puede reutilizarse para varias tareas, desde la organización hasta las manualidades. Incluso, saber cómo reciclarlo es ganancia
Típico: en un cajón de objetos sin utilizar siempre hay un control remoto viejo. Cuando cambias de televisor, estos dispositivos quedan en el olvido, pero por alguna extraña razón, terminan acumulándose con otros que parecen no tener utilidad.
Sin embargo, un control remoto antiguo todavía puede aprovecharse. Sus carcasas de plástico resistente, botones de goma y pequeños componentes electrónicos permiten reutilizarlo de diferentes maneras.
Además, darle una segunda vida ayuda a reducir la cantidad de residuos tecnológicos, un tema de preocupación al que se han referido distintos organismos en el mundo. En este sentido, reutilizar dispositivos es una práctica cada vez más recomendada.
4 trucos para reutilizar un control remoto viejo
1. Transformarlo en un organizador para objetos pequeños
Una de las formas más sencillas de reutilizar un control remoto es convertir su carcasa en un pequeño organizador.
Primero debes retirar las pilas y desmontar el dispositivo con cuidado para sacar los circuitos internos. Una vez vacío, el cuerpo del control puede servir como contenedor para guardar tornillos, botones, clips, agujas de costura o piezas pequeñas de herramientas.
Si se busca un mejor acabado, se puede lijar la superficie y aplicar pintura acrílica. De esta forma, el antiguo control remoto se transforma en un organizador práctico para un escritorio, un taller o una caja de herramientas.
2. Usar los botones en proyectos de manualidades
Los botones de goma o plástico que forman el teclado del control remoto pueden reutilizarse en actividades creativas.
Después de retirarlos y limpiarlos con alcohol, se pueden usar como elementos decorativos en mosaicos, collages o cuadros artesanales. También resultan útiles en proyectos educativos para niños, ya que sus diferentes formas y texturas pueden integrarse en tableros de aprendizaje o juegos didácticos.
Este tipo de reutilización es frecuente en talleres escolares o actividades manuales en casa.
3. Aprovechar el sensor infrarrojo en proyectos electrónicos
Quienes tienen conocimientos básicos de electrónica pueden reutilizar uno de los componentes más importantes del control remoto: el sensor infrarrojo.
Este pequeño dispositivo permite transmitir señales a distancia y puede incorporarse en proyectos tecnológicos caseros. Por ejemplo, es posible usarlo en sistemas de automatización del hogar o para crear controles remotos personalizados mediante plataformas de desarrollo.
Con tutoriales disponibles en internet, el sensor IR puede servir para encender luces, controlar pequeños dispositivos o experimentar con proyectos educativos de electrónica.
4. Convertirlo en una pieza decorativa
Otra alternativa consiste en reutilizar el control remoto como parte de un proyecto artístico.
Las carcasas pueden utilizarse como base para marcos de fotos, soportes para velas LED o pequeñas esculturas decorativas. Incluso se pueden combinar varias carcasas de distintos controles para crear lámparas de estilo industrial o elementos decorativos originales.
También puedes donarlo o reciclar sus componentes
Si el control remoto todavía funciona pero ya no es compatible con los dispositivos de la casa, otra opción es donarlo a escuelas, talleres comunitarios o centros de reparación, donde pueden aprovecharlo como repuesto o material educativo.
Tamién es recomendable llevarlo a un punto de reciclaje de residuos electrónicos, donde los circuitos, plásticos y componentes pueden ser procesados de forma adecuada.
De esta manera, un objeto que parecía destinado a la basura puede tener una nueva utilidad o integrarse en un circuito de reciclaje responsable.
