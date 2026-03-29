Aubrey Plaza logra deshacerse de la casa donde murió su esposo

Meses después de la muerte Jeff Baena en la propiedad, Aubrey Plaza decidió poner en venta la casa ubicada en Los Feliz, California. La falta de interesados hizo que hiciera ajustes en su precio, pero finalmente ha conseguido un comprador para el lugar.

La propiedad entró por primera vez al mercado de bienes raíces en septiembre del 2025, justo ocho meses después de la muerte de Baena. Inicialmente, la actriz esperaba recibir $6.5 millones de dólares por la propiedad, pero en enero de este año rebajó su precio a $5.75 millones de dólares.

Aunque actualmente en el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, la propiedad aparece como “pendiente”, no se sabe cuál sería el precio al que habría accedido a pagar la persona interesada y tampoco se conoce su identidad.

Pese a que tuvo que rebajar el precio para atraer compradores, la última cifra que estuvo marcada en el listado era superior a los $4.7 millones de dólares que ella y Baena pagaron por el lugar en 2022.

El nuevo propietario ahora tendrá a su disposición una casa de 4,064 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Una de sus características más llamativas es su estructura de estilo español que fue construida en los años 20.

Sobre el diseño de la vivienda, el listado resalta: “Meticulosamente restaurada y elegantemente modernizada, la casa honra su herencia arquitectónica a la vez que ofrece comodidades modernas, como una sala de cine, bodega, piscina, un amplio baño de vapor y un sistema de sonido de última generación”-

Baena murió el 3 de enero del 2025; una de sus asistentes personales fue la que hizo el llamado de emergencia durante la mañana. Tras hacer los estudios, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que la causa de muerte fue suicidio.

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