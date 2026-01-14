Aubrey Plaza reduce el precio de su casa en Los Ángeles

Hace una semana se informó que la actriz Aubrey Plaza había retirado del mercado su propiedad en Los Ángeles, California, pero ahora ha decidido ponerla en venta nuevamente con un nuevo precio. Hay que recordar que esta es la propiedad en la que murió su esposo Jeff Baena hace exactamente un año.

Cuando la sacó del mercado, llamó la atención porque no se sabía si había cambiado de opinión sobre su venta. Hay que recordar que el sitio llegó al mercado en septiembre del año pasado por $6.5 millones de dólares.

Ahora está claro que solo la sacó para ajustar su precio a $5.75 millones de dólares y para cambiar de agente de bienes raíces. Pese a la rebaja, la actriz está pidiendo más que los $4.7 millones de dólares que ella y su fallecido esposo pagaron por el sitio en 2022. En su momento hicieron la compra a través de conversaciones fuera del mercado de bienes raíces, pues nunca estuvo disponible oficialmente en el mercado.

Esta propiedad está ubicada específicamente en Los Feliz y en el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, se describe como una residencia “meticulosamente restaurada y renovada con buen gusto, la casa honra su herencia arquitectónica a la vez que ofrece comodidades modernas”.

Aunque Plaza decidió de cambiar de agentes de bienes raíces, la descripción del sitio en el listado sigue siendo la misma. Se sigue resaltando sus “múltiples espacios al aire libre diseñados para comer, relajarse y entretenerse se integran a la perfección con los interiores, creando una verdadera sensación de retiro y conexión con la reserva natural vecina”.

La casa principal de estilo español tiene una extensión de 4,064 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

