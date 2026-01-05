Aubrey Plaza saca de mercado la casa donde murió su esposo

En septiembre de año pasado, la actriz Aubrey Plaza decidió poner en venta la casa en Los Feliz, California, donde murió su esposo Jeff Baena. Esperaba recibir $6.5 millones de dólares, pero ahora decidió sacarla del mercado.

Según ‘New York Post’, Plaza decidió sacar del mercado la propiedad el 23 de diciembre, poco antes de celebrar la Navidad. Por los momentos se desconoce si cambió de opinión sobre deshacerse del lugar o si solo la sacó temporalmente.

La falta de interesados en la propiedad durante los últimos meses seguramente también está haciendo que la actriz y que su equipo de bienes raíces estén reconsiderando el precio de la casa.

Hay que recordar que Plaza y Baena compraron esta casa en Los Feliz en 2022 por $4.7 millones de dólares. Y seguramente la actriz quiere deshacerse del sitio porque le trae recuerdos muy tristes, no solo por haber vivido allí sino porque ahí fue que Baena se suicidó el 3 de enero de 2025.

En el listado, el cual estuvo disponible en Compass, se describía la residenica como una “impresionante propiedad española. Meticulosamente restaurada y renovada con buen gusto, la casa honra su herencia arquitectónica a la vez que ofrece comodidades modernas”.

Se desconoce qué es lo que no ha hecho atractiva esta casa en el mercado, pues tiene una extensión de 4,064 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Además, la propiedad también incluye muchos espacios al aire libre ideales para disfrutar al aire libre con familiares y amigos. Esta área de la casa era también descrita en el listado y se le resaltaba sus “múltiples espacios al aire libre diseñados para comer, relajarse y entretenerse se integran a la perfección con los interiores, creando una verdadera sensación de refugio y conexión con la reserva natural vecina”.

