EE.UU. mantendrá tropas en Medio Oriente para asegurar que Irán cumpla con el cese al fuego

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó este miércoles que las fuerzas militares estadounidenses no abandonarán sus posiciones en Medio tras el reciente anuncio de cese al fuego con el objetivo de garantizar que Irán respete la pausa de dos semanas a los ataques que se acordó el martes.

“Nos mantendremos en la zona. No nos iremos a ninguna parte. Nos aseguraremos de que Irán cumpla con este alto el fuego y, en última instancia, se siente a la mesa de negociaciones para alcanzar un acuerdo”, declaró en su comparecencia desde el Pentágono.

El funcionario reconoció que la implementación de un alto el fuego puede presentar dificultades logísticas inmediatas. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias de cualquier ataque unilateral durante este periodo.

“Los cese el fuego a veces tardan en hacerse efectivos. Estamos vigilando la situación y preparados si es necesario, pero esperamos y confiamos en que se mantenga”, señaló el funcionario. “Nuestras tropas están preparadas para defenderse, preparadas para pasar a la ofensiva y preparadas para reanudar las operaciones con un preaviso mínimo”.

Balance de daños y hoja de ruta diplomática

La administración de Donald Trump sostiene que las operaciones militares previas han mermado significativamente la capacidad industrial bélica de Irán. Según el secretario de Guerra, las instalaciones de producción de armamento estratégico han sufrido daños críticos.

“Sus fábricas han sido arrasadas hasta los cimientos, sufriendo un revés de proporciones históricas. Lo poco que les queda, enterrado en búnkeres, es todo lo que tendrán”, agregó Hegseth.

Las partes utilizarán un plan de diez puntos propuesto por Irán como base para las reuniones diplomáticas que iniciarán este viernes en Islamabad, Pakistán. El documento plantea el levantamiento de sanciones internacionales y la salida de las tropas de EE.UU. de la región, a cambio de que Irán garantice la seguridad en el estrecho de Ormuz y renuncie a la fabricación de armas nucleares.

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