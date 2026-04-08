Kim Kardashian confirma su relación con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton

Después de varios meses de rumores, la relación entre la empresaria Kim Kardashian y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton se formalizó a través de un video compartido por el multicampeón del mundo en su cuenta personal de Instagram.

La falta solamente de confirmación se habría debido a que ya habían sido observados en algunos lugares públicos, incluyendo el Super Bowl LX, en el que cantó el puertorriqueño Bad Bunny. Sin embargo, no desmintieron ni confirmaron ningún acercamiento entre ambos previamente.

Lewis Hamilton comparte video con Kim Kardashian

Recientemente, el talentoso piloto compartió unas imágenes, en las que se le divisa manejando un clásico automóvil de su marca aliada, Ferrari, en una especie de exhibición ante el público de la Daikoku Parking Area en Yokohama un lugar emblemático de la cultura automotriz en el Japón.

En el video se puede apreciar, en primer lugar, una secuencia de imágenes capturadas del auto y, posteriormente, distintas tomas del vehículo en acción, al igual que de Hamilton como su piloto.

Lo curioso es que, aunque el clip da a entender que Kim siempre estuvo de copilota, la presencia de esta empresaria no se confirma sino hasta el final del video, cuando Hamilton hace una especie de “voltereta” y luego es enfocada Kim en primer plano.



Este es el interés de Lewis Hamilton sobre Kim Kardashian

De acuerdo con Us Weekly, una fuente cercana a Hamilton aseguró que el piloto estaba loco por Kim Kardashian. “Están muy fuertes y muy felices. Lewis está perdidamente enamorado y sus allegados creen que por fin ha encontrado a su pareja ideal”, indicó.

Respecto a los comentarios de la publicación de Lewis emitidos por algunos fanáticos, se observan algunas declaraciones con sentido de humor, como “Cuidado con nuestra chica” y varios más sobre la principal atracción del video, que es la presencia de Kim Kardashian.

¿Es primera vez que Kim Kardashian se relaciona con un deportista?

Una de las cosas que ha caracterizado a Kim es que sus vidas amorosas han sido mediáticas, la mayoría, y esta no es la primera vez que se vincula con un deportista.

Esto se debe a que tuvo una relación con Reggie Bush, quien es jugador de fútbol americano, al igual que Miles Austin, que también fue expareja de Kardashian. Mientras que el jugador de baloncesto Kris Humphries llegó incluso a casarse, aunque fue un matrimonio de solamente 72 días.

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