Nery Castillo desata polémica con duro mensaje sobre Mircea Lucescu horas antes de su fallecimiento

Horas antes de que se confirmara el fallecimiento del legendario entrenador rumano Mircea Lucescu, el exjugador mexicano Nery Castillo desató una fuerte polémica al publicar un duro mensaje en el que reavivó el conflicto personal que ambos arrastraban desde su etapa en el Shakhtar Donetsk.

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En sus stories de Instagram, Castillo compartió el pasado martes un mensaje en el que revivió una herida personal de su etapa junto a Lucescu en Ucrania, apenas unas horas antes de que se confirmara la muerte del técnico.

El exjugador mexicano reprochó al veterano estratega que, durante la etapa en la que coincidieron, no le permitiera despedirse de su madre en sus últimos días.

Castillo contrastó ese recuerdo con el hecho de que el hijo de Lucescu sí pudo acompañarlo en sus momentos finales. “Me quedo contento de que tu hijo fue a verte en estos momentos difíciles que estás pasando y que esté a tu lado”, escribió.

“A mí no me dejaste estar al lado de mi madre cuando estaba en coma ni tampoco despedirme de ella en su entierro. Deseo que te recuperes y estés con tu familia bien”, reclamó.

Nery Castillo’dan Mircea Lucescu’ya: "Bu zor zamanlarda oğlunun yanında olmasına sevindim. Annem komaya girdiğinde onu görmeme izin vermemiştin. Hatta onun cenazesinde ona veda etmeme de. Yine de umarım yakında iyi olursun." pic.twitter.com/yHYE6rEghv — De Marke Sports (@demarkesports) April 7, 2026

Al final de la jornada del pasado martes, el entrenador Mircea Lucescu murió a los 80 años. Hace apenas unos días, había dejado su cargo de seleccionador como consecuencia del doble infarto que sufrió pasadas apenas unas horas desde su salida de la selección de Rumanía.

El conflicto entre Nery Castillo y Mircea Lucescu

La historia detrás de ese resentimiento de Nery Castillo no es nueva. En varias entrevistas, el mexicano ha hablado abiertamente de su mala relación con el fallecido DT y de los momentos duros que atravesó bajo su dirección de campo.

Castillo coincidió con Lucescu durante su paso por el Shakhtar Donetsk de Ucrania entre 2009 y 2011. Uno de los momentos más tensos llegó cuando la madre del mexicano murió y el rumano no le aprobó el permiso para darle el último adiós.

“Llamo al entrenador y le digo: ‘Mi madre se está muriendo, déjame quedarme un poco más en Uruguay’. Él se negó. Mi padre me dice: ‘Vete, nada cambia, está en coma’”, contó en una entrevista.

“Voy a Grecia a empacar mis cosas y viajo a Ucrania. Cuando estaba yendo al entrenamiento, suena el teléfono y mi padre me dice que mi mamá había fallecido. Era el 8 de enero de 2009”, recordó.

Castillo acudió a Lucescu por segunda ocasión para pedir autorización tras conocerse la muerte de su madre. Sin embargo, se encontró con una nueva negativa.

“Le pedí permiso a Lucescu para ir a Uruguay para el funeral. No me dejó. No vi a mi madre en sus últimos momentos ni en el funeral. Estas son cosas que la gente no sabe. No vi morir a mi madre, ni siquiera fui al funeral”, expresó.

Por su parte, en 2020 Lucescu calificó como un error fichar a Nery Castillo para el Shaktar por $20 millones de dólares. Según el estratega, su gran problema fue la indisciplina.

“Tenía talento, pero era completamente rebelde. En las reuniones con el grupo extendía las piernas sobre la mesa”, señaló.

Mircea Lucescu fue el tercer entrenador más laureado de la historia con 35 títulos, únicamente por detrás de Pep Guardiola y Alex Ferguson. Superando por cuatro a Carlo Ancelotti, por nueve a Mourinho y por 14 a Arsène Wenger.

Su último trabajo fue el de seleccionador de su país, Rumanía, a la que volvió a comandar 38 años después de la primera vez.

A pesar de alcanzar la repesca mundialista, la derrota en las semifinales del playoff ante Turquía dejó a los rumanos sin Mundial. A las pocas horas se anunció el despido de Lucescu. Posteriormente, sufrió un infarto.



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