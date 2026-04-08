Nueva York lanza ofensiva histórica contra baches: Hochul promete reparar 175 mil en abril

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una ambiciosa ofensiva estatal para reparar carreteras dañadas tras el invierno, con un objetivo claro: tapar 175,000 baches solo durante el mes de abril.

Según un comunicado emitido por el Departamento del Transporte de Nueva York (NYSDOT), la iniciativa, que ya ha comenzado con brigadas trabajando en distintas regiones, busca aliviar tanto los riesgos para conductores como los crecientes costos asociados a daños vehiculares.

El anuncio se realizó este lunes mientras la mandataria acompañaba a un equipo del NYSDOT en labores de mantenimiento en Albany. Allí, Hochul enfatizó que las duras condiciones climáticas del invierno dejaron un impacto significativo en la infraestructura vial del estado.

“En este momento, nuestros conductores enfrentan una presión enorme”, afirmó Hochul. “Si podemos aliviar parte de esa carga atacando agresivamente los baches, esa es nuestra misión”.

En el caso concreto de NYC, a mediados de marzo, el alcalde Zohran Mamdani inició obras en varios puntos de la ciudad que se vieron afectados por las fuertes nevadas registradas a inicios de 2026.

Invierno severo y carreteras en crisis

El fenómeno de los baches no es nuevo en Nueva York, pero este año la situación se ha agravado. Las bajas temperaturas, combinadas con ciclos de congelación y deshielo, provocan la expansión y contracción del asfalto, debilitando su estructura. Como resultado, aparecen grietas que rápidamente se convierten en peligrosos agujeros.

Para millones de conductores, incluidos los residentes de la ciudad de Nueva York y quienes viajan diariamente desde suburbios cercanos, esto se traduce en un riesgo constante. Daños en neumáticos, suspensión y alineación son solo algunas de las consecuencias más comunes.

Además, el impacto económico no es menor. En un contexto donde los precios del combustible y el costo de vida siguen en aumento, cualquier reparación inesperada representa un golpe adicional para las familias.

Un plan récord de inversión

Más allá del plan inmediato de reparación de baches, Hochul destacó una inversión histórica en infraestructura vial. Según la gobernadora, el estado destinará aproximadamente $600 millones de dólares para más de 180 proyectos de pavimentación.

Estas obras cubrirán cerca de 4,000 millas de carreteras en todo el estado, lo que convierte a 2026 en el año con mayor inversión en pavimentación en la historia de Nueva York.

“Este será el año más grande en la historia del estado para la pavimentación de carreteras”, aseguró Hochul, subrayando que el objetivo es no solo reparar daños actuales, sino también prevenir problemas futuros.

La mejora de las carreteras no solo tiene implicaciones en seguridad, sino también en la economía. Nueva York depende en gran medida de su red vial para el transporte de mercancías, el turismo y la movilidad laboral.

Carreteras en mal estado pueden ralentizar el tránsito, aumentar los costos logísticos y generar retrasos en cadenas de suministro. En cambio, una infraestructura bien mantenida contribuye a una mayor eficiencia económica.

Para los trabajadores que dependen de sus vehículos, como repartidores, conductores de servicios de transporte y pequeños empresarios, el plan representa un alivio significativo.

Brigadas en acción: cómo funciona el “pothole blitz”

El llamado “pothole blitz” implica un despliegue intensivo de cuadrillas del Departamento de Transporte que trabajan de manera simultánea en distintas regiones del estado.

Estas brigadas utilizan materiales de reparación rápida que permiten sellar los baches incluso en condiciones climáticas variables, una estrategia clave durante la transición entre invierno y primavera.

Además, las autoridades han instado a los ciudadanos a reportar baches a través de plataformas oficiales, lo que permite priorizar las zonas más afectadas.

A pesar de la magnitud del plan, expertos advierten que los baches seguirán siendo un desafío recurrente en estados con climas extremos como Nueva York.

La solución a largo plazo, señalan, pasa por inversiones sostenidas en materiales más resistentes y técnicas de construcción avanzadas que soporten mejor los cambios de temperatura.

Lo que deben saber los conductores

Mientras avanzan las reparaciones, las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse atentos en la carretera, reducir la velocidad en zonas dañadas y reportar cualquier bache significativo.

También es importante revisar periódicamente el estado del vehículo, especialmente después de transitar por carreteras en mal estado.

Para muchos neoyorquinos, la promesa de carreteras más seguras y en mejor estado llega en un momento crucial. Con la primavera en marcha y el aumento del tráfico en las calles, el éxito de este plan podría marcar una diferencia tangible en la vida diaria de millones de personas.

En palabras de la propia gobernadora, el objetivo es claro: hacer que conducir en Nueva York sea más seguro, más económico y menos estresante en un año que podría redefinir el futuro de sus carreteras.

Sigue leyendo:

* Nueva York puede pagarte por los daños de un bache en tu auto: así puedes reclamar

* Regresa el Día de la Tierra sin Automóviles a la Gran Manzana

* La Ciudad de Nueva York aprieta a las apps de reparto: más seguridad y capacitación obligatoria para ciclistas