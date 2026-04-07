¿Puedo morir por piedras en los riñones? Médicos lo aclaran

Se sabe que las piedras en los riñones, lo que clínicamente se conoce cómo cálculos renales, es una afección que suele ser muy dolorosa. Incluso, hay mujeres que comparan ese dolor únicamente con el del parto. Sin embargo, la posibilidad de morir solo se limita a casos poco comunes y generalmente asociados a complicaciones graves.

Según los National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, los cálculos renales no representan un riesgo de muerte en la mayoría de casos y pueden eliminarse con tratamiento médico o incluso de forma natural. No obstante, el verdadero peligro aparece cuando la piedra bloquea el flujo de orina y desencadena problemas más serios.

En este sentido, el riesgo de complicación severa y muerte no radica tanto en la piedra en sí, sino en lo que puede provocar si no se trata a tiempo.

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Complicaciones por piedras en los riñones que aumentan el riesgo de muerte

1. Sepsis: la principal amenaza

Una de las complicaciones más graves es la sepsis, una infección generalizada que puede desarrollarse cuando una piedra bloquea el paso de la orina. Esta obstrucción permite que bacterias se acumulen en el tracto urinario y pasen al torrente sanguíneo.

La sepsis es una emergencia médica que puede evolucionar rápidamente y poner en riesgo la vida si no se trata de inmediato.

2. Daño o insuficiencia renal

Otra posible consecuencia es el daño prolongado en los riñones. Si la obstrucción se mantiene durante mucho tiempo, puede provocar insuficiencia renal, una condición en la que los riñones dejan de funcionar correctamente.

Esto puede derivar en la necesidad de diálisis o, en escenarios extremos, resultar fatal.

3. Hidronefrosis

También puede presentarse la hidronefrosis, que ocurre cuando el riñón se inflama debido a la acumulación de orina. Esta condición puede causar daño progresivo si no se atiende.

La clave es el tratamiento oportuno

Aunque muchas personas logran superar los cálculos renales sin complicaciones, existen síntomas que no deben ignorarse. De acuerdo con expertos, es fundamental acudir a urgencias si se presenta:

Fiebre alta y escalofríos

Dolor intenso que no cede

Vómitos persistentes

Dificultad o imposibilidad para orinar

Estos signos pueden indicar infección o bloqueo severo, situaciones que requieren intervención médica urgente.

En casos más leves, el tratamiento puede incluir medicamentos, cambios en la alimentación o procedimientos médicos para eliminar la piedra. Pero es fundamental que haya una intervención rápida y oportuna para evitar complicaciones graves.

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