Shakira y Anitta, una unión explosiva que creó “Choka Choka”

La movida musical latina tiene una noticia que llevaba meses circulando entre rumores, pero que ahora llegó con toda la claridad posible. Anitta confirmó que su álbum “EQUILIBRIVM”, previsto para el 16 de abril, incluirá una colaboración con Shakira, una artista con la que mantiene una relación cercana desde hace años.

La brasileña había revelado recientemente el listado completo de canciones del proyecto, y ahora sumó el anuncio de los invitados. Entre ellos aparece la estrella colombiana, cuya presencia disparó expectativas desde que ambas compartieron pistas del rodaje del videoclip y una fotografía tomada durante esa grabación que terminó viralizada en redes.

Una unión creativa esperada por sus seguidores

La canción lleva por título “Choka Choka”, un tema que la creadora de “Soltera” describió como “una locura”. Incluso adelantó un pequeño fragmento en TikTok, suficiente para encender el entusiasmo antes del estreno programado para el jueves 9 de abril.

“No tienen idea lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración de mi álbum EQUILIBRIVM”, escribió por su parte la brasileña en su cuenta de Instagram.

Este lanzamiento llega con una mezcla de funk brasileño y ritmos colombianos que, según los seguidores de la barranquillera, podría sonar en directo durante su show del 2 de mayo en la playa de Copacabana, donde se espera que la brasileña participe como invitada.

La estética que acompaña esta colaboración también llamó la atención. Su portada adopta un estilo similar a una carta de tarot, con Shakira representando al Sol y Anitta a la Luna, como si se tratara de dos símbolos que encarnan energías opuestas pero complementarias.

Una relación artística y personal consolidada

Esta colaboración se hizo esperar, pero no sorprende. La propia Anitta había hablado de su cercanía con la colombiana en la revista ELLE en febrero de 2025. Allí destacó: “La quiero mucho. Estaba súper, súperfeliz por ella. Creo que se lo merece todo”, en referencia al triunfo de Shakira como ganadora a Mejor Álbum Pop Latino en los Grammy 2025, donde también competía el disco “Funk Generation”.

Ese vínculo se ha fortalecido con experiencias compartidas, como la participación de la brasileña en el videoclip de “Soltera”, en el que también aparecieron Danna Paola, Lele Pons, Natti Natasha, Winnie Harlow y Karolina Kurkova.

En esa misma entrevista, Anitta adelantó que planeaban reunirse antes del inicio del tour mundial de Shakira, que arrancó el 11 de febrero de 2025 en Río. Sobre su vínculo, la brasileña comentó: “Ella viene en los próximos días, así que vamos a pasar un tiempo juntas porque realmente la quiero como amiga”. Y agregó: “Nos gusta cuidarnos, así que cuando estamos juntas hacemos tratamientos para la piel, para el alma, para el cuerpo”. También habló de su bienestar personal: “Hacemos algunos tratamientos de bienestar sólo para sentirnos bien. Soy una persona muy espiritual. Me gusta hacer meditaciones. Me gusta hacer yoga y cosas que me ayuden a mirar hacia dentro”.

“Choka Choka” llega entonces como un gesto natural dentro de una amistad que ha crecido ante el público y que ahora se cristaliza en una colaboración que combina energías, estilos y una visión compartida de la música latina.

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