Shakira es una de las favoritas para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

La cantante colombiana Shakira se convirtió en una de las favoritas en la votación pública para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026.

De acuerdo con la última actualización, la estrella de la música latina figura en los primeros cinco lugares de las votaciones del público. Shakira encabeza las votaciones junto con otras estrellas como Lauryn Hill, Wu-Tang Clan y Mariah Carey.

Shakira supera los 602.000 votos a pocos días del cierre de la votación popular, previsto para el 3 de abril. Según la página oficial, el primer lugar lo ocupa New Edition con más de 900 mil votos, seguido por Phil Collins, con 790 mil votos. En la tercera posición se encuentra P!INK, con más de 729 votos, y en cuarto lugar está Luther Vandross, con más de 650 votos. El quinto lugar lo ocupa la colombiana Shakira.

De esta manera, Shakira supera en número de votaciones a artistas como Billy Idol, Iron Maiden, Mariah Carey, entre otros. El proceso combina el voto de más de mil 200 músicos, ejecutivos, periodistas y expertos de la industria con el del público. Entre cinco y siete artistas serán elegidos este año para ingresar al Salón de la Fama.

Tras anunciarse su nominación, Rock Hall reconoció la manera en la que la artista fusionó sus raíces latinas con reggaetón y rock moderno para crear un sonido multicultural. “Con 125 millones de discos vendidos, cuatro Grammys, 15 Latin Grammys y la gira mundial más taquillera realizada por una artista latina, su huella cultural es innegable”, se lee en la publicación.

Si Shakira logra ingresar al Salon de la Fama del Rock & Roll se convertirá en una de las pocas artistas latinas en alcanzar este honor, sumándose a figuras como Carlos Santana y Joan Baez.

La nominación de Shakira llega en medio del éxito de su gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran”, con la que rompió un récord Guinness al recaudar $421, 6 millones de dólares.

Shakira reacciona a su nominación

Tras conocer su nominación, Shakira se mostró emocionada y aseguró que este es un momento “surrealista” en su carrera. “Estar nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, sabiendo que hay tantos íconos increíbles de la música rock que adoro, que me inspiraron, como The Rolling Stones (están ahí)? para mí, es simplemente un privilegio y un momento realmente asombroso en mi carrera”, dijo.

El 2026 es particularmente especial para Shakira, ya que ha estado lleno de éxitos en medio de su gira ‘Las mujeres ya no lloran tour’. El 1 de marzo, Shakira ofreció un multitudinario concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, donde reunió a más de 400,000 personas, superando récords de presentaciones previas de otros artistas. Shakira también ofrecerá un concierto en las Pirámides de Giza, Egipto, el segundo concierto de su carrera en una de las siete maravillas del mundo antiguo.

Además, ofrecerá una histórica residencia de nueve conciertos en Madrid, como cierre de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

Sigue leyendo: