Sharon Osbourne pone en venta su mansión en Los Ángeles

Acaba de regresar al mercado de bienes raíces la mansión en Hancock Park, California, que fue hogar de Sharon y Ozzy Osbourne durante años. La propiedad ya había estado disponible en 2022 por $18 millones de dólares.

Esta propiedad entra al mercado casi un año después de la muerte del músico Ozzy Osbourne y su precio es de $17 millones de dólares. Durante estos meses, la viuda Osbourne ha tenido que hacer cambios en su vida, la cual hace entre Estados Unidos y Reino Unido, incluso se dijo hace un tiempo que estaba buscando un nuevo hogar en Los Ángeles.

En el listado, disponible en la página web de Carolwood Estates, se asegura que esta es una propiedad “impregnada de la historia de Hollywood”.

Los Osbourne compraron la casa en 2015 por $11.85 millones de dólares y durante todos estos años también dedicaron tiempo y dinero a reformar el sitio, cuya construcción data de 1929.

La propiedad incluye una casa de 11,565 pies cuadrados distribuidos en seis habitaciones, siete baños completos, cuatro medios baños, vestíbulo, sala de estar, sala de televisión, comedor, cocina, cuarto de lavado, oficina, biblioteca, sala de cine y otros espacios.

Sobre las reformas, el agente de bienes raíces encargado de la venta, apunta: “Las cuidadosas restauraciones han conservado la arquitectura histórica, elevando la propiedad a un nivel de glamour épico con todos los lujos modernos”.

Adicional a la casa principal, esta propiedad ofrece extensas áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y muchos otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos. También hay un garaje independiente con capacidad para varios vehículos y también un apartamento para invitados.

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