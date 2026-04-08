“Vogue” dedica la portada del mes a Meryl Streep y Anna Wintour

El próximo 1 de mayo se estrenará en cines “The Devil Wears Prada 2” y, como parte de la promoción, la protagonista de la película, Meryl Streep, y quien inspiró su persona, Anna Wintour, se reunieron en el Hotel Crosby Street.

Durante la conversación se hace promoción a la película, pero también da espacio a que ambas hablen sobre su papel como abuela y otros detalles más personales. En la conversación también dan sus opiniones sobre la moda y su futuro.

En la portada de la revista, ambas están vestidas de Prada, haciendo referencia directa a la película. También grabaron otro tipo de contenido para las redes sociales, y uno de ellos replica una de las icónicas escenas de la primera parte de “The Devil Wears Prada 2”, la cual se estrenó en 2006.

La imagen no solo es icónica por la participación de ambas, sino también porque es la primera vez que Anna Wintour aparece en la portada de Vogue después de más de 30 años liderando la revista.

Wintour también fue sincera sobre lo que es el personaje de Streep. La exeditora de “Vogue” califica el personaje como una “caricatura”, pero elogia la interpretación de Streep por su sutileza. Por otro lado, la actriz ganadora del Oscar confiesa que para el papel intentó imaginar la inmensa responsabilidad que Anna carga sobre sus hombros.

Durante estas semanas, Streep ha estado de gira junto con Anne Hathaway por varios países para promocionar el estreno de la nueva película.

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