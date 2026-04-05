Meryl Streep aclara quién la inspiró para interpretar a Miranda Priestly en ‘The Devil Wears Prada’

La actriz Meryl Streep finalmente aclaró en quién se inspiró para interpretar al icónico personaje de Miranda Priestly en “The Devil Wears Prada”, la exitosa película de 2006 que estrenará su segunda parte el próximo 1 de mayo.

Tras el estreno de la primera película y el impacto que tuvo en el público, se creó la idea de que Streep inspiró su personaje de la estricta y temida jefa de la revista Runway en Anna Wintour, la directora editorial global de Vogue y quien fue la jefa de redacción de la edición estadounidense de la revista por más de 40 años.

Esta idea se mantuvo durante 20 años, hasta una reciente entrevista en la que Meryl Streep participó en The Late Show with Stephen Colbert. En la charla, la reconocida actriz reveló que realmente se inspiró en las estrellas de Hollywood Mike Nichols y Clint Eastwood para interpretar al personaje de Miranda Priestly y no en Anna Wintour, como muchos pensaron.

“Básicamente estuve imitando a Mike Nichols todo ese tiempo. Si Mike Nichols y Clint Eastwood tuvieran un hijo… sería Miranda Priestly”, dijo la actriz en la entrevista.

Meryl Streep explicó cómo pensar en Nichols le ayudó a definir el tono del personaje. “Tenía mucha autoridad en el set. Y Mike lo hacía con un humor sutil. La gente lo interpreta como algo cruel, pero es gracioso. A mí me parece gracioso”, dijo la actriz. Nichols trabajó con Streep en varios proyectos, entre ellos Silkwood, Heartburn y la miniserie de HBO Ángeles en América.

Meryl Streep dijo que, en el caso de Eastwood, con quien trabajó en varias producciones como “Los Puentes de Madison”, le inspiró su autoridad calmada.

“Clint jamás alzaba la voz. Daba instrucciones y la gente tenía que inclinarse hacia adelante para oír lo que decía”, explicó la actriz.

La película, dirigida nuevamente por David Frankel y con guion de Aline Brosh McKenna, tiene previsto su estreno en cines el 1 de mayo de 2026, marcando el vigésimo aniversario de la primera entrega.

La segunda entrega de “The Devil Wears Prada” se perfila como una de las películas más comentadas del año, en medio de una ola de nostalgia cinematográfica a casi dos décadas del estreno de la cinta original.

El elenco contará con el regreso de los personajes y actores principales de la historia original. Meryl Streep retoma su papel como la implacable Miranda Priestly, acompañada por Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel. A ellos se suman nombres como Kenneth Branagh, Lucy Liu y Simone Ashley, entre otros.

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