Anne Hathaway y Emily Blunt están en Italia filmando ‘The Devil Wears Prada 2’

Hace varios meses comenzó el rodaje de ‘The Devil Wears Prada 2’, secuela que estrenará en mayo del año que viene para celebrar las dos décadas del estreno de ‘The Devil Wears Prada’.

Desde julio de este año se han estado compartiendo imágenes de varios de los días de grabación, e incluso eso ha sido criticado en redes sociales porque muchos creen que están viendo la película antes de que se salga.

Gran parte de la película se está filmando en Nueva York, pero no es el único set de grabación, pues, durante las últimas semanas, parte del elenco se ha trasladado a Italia.

Por ejemplo, esta semana se han compartido fotos de Anne Hathaway y Emily Blunt en el Lago de Como, al norte de Italia. Las actrices aprovecharon que tuvieron que grabar en este sitio para también disfrutar del Lago de Como.

Por ejemplo, ambas hicieron el viaje junto con su familia y se les ha visto compartiendo juntos.

Anne Hathaway compartió con parte del elenco y con su familia. Crédito: Backgrid UK | Grosby Group

Antes de que Hathaway y Blunt viajara al Lago de Como, ya la protagonista de la película Meryl Streep había estado en Italia grabando algunas escenas junto con Stanley Tucci, el equipo de producción aprovechó la Semana de la Moda de Milán para filmar en plena pasarela.

Aunque la secuela mantendrá a su elenco principal, también se incluirán nuevos nombres, como por ejemplo Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Simone Ashley, Caleb Hearon, Helen J. Shen y Conrad Ricamora.

Por los momentos no se ha compartido una sinopsis oficial que resuma la trama de ‘The Devil Wears Prada 2’, aunque se cree que estará enfocada en el declive de los medios de comunicación tradicionales.

