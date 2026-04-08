Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi desfilaron durante el estreno de la tercera temporada de “Euphoria”

El próximo 12 de abril HBO MAX estrenará el primer episodio de la tercera temporada de “Euphoria”, pero ya sus protagonistas están haciendo promoción y se ha celebrado el estreno en Los Ángeles, California.

El evento de este 7 de abril reunió a Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi, y al resto de actores que forman parte del proyecto. Durante el desfile por la alfombra roja también estuvo presente Sam Levinson, el creador de la historia.

Como era de esperar, todos los focos estuvieron sobre Zendaya, Sweeney y Elordi, quienes han tenido una fructífera carrera tras su paso por la serie, la cual estrenó su primera temporada en junio de 2019.

Jacob Elordi interpreta a Nate Jacobs en la serie. Crédito: Jordan Strauss | AP

¿Existirá cuarta temporada de “Euphoria”?

Aunque la tercera temporada aún no está disponible, ya muchos se hacen preguntas sobre la posibilidad de desarrollar una cuarta temporada. El creador de la historia, Sam Levinson, declaró sobre el tema a la revista “Variety”.

Sam Levinson explicó que no tiene planes de una cuarta temporada. Crédito: Jordan Strauss | AP

Explicó que cada temporada la ha escrito para que sea la última, sin pensar en una continuación. También ha dicho que por ahora no tiene planes de continuar. “Quiero terminar esto de la mejor manera posible. Todavía estoy editando los episodios 7 y 8. Estoy dando los últimos retoques. Solo quiero ofrecer una temporada espectacular”.

Por otro lado, hace unos días Zendaya aseguró que esta parte podría ser la última. Hay que recordar que la actriz tiene una larga lista de estrenos durante este año, entre ellas “The Drama”, película que llegará oficialmente a los cines esta semana.

Hay que recordar que la producción de la tercera temporada de “Euphoria” tomó muchos años. Su segunda temporada se lanzó en 2022 y durante todos estos años se tuvieron que enfrentar a huelgas en Hollywood, discusiones y muertes de actores.

Sobre lo más complicado de producirla, respondió: “Perder a Angus fue muy duro para nosotros como equipo de producción. Lo quería muchísimo”. También explica que con esto buscó honrar a Cloud.

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