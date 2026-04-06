Zendaya adelanta que la tercera temporada de “Euphoria” podría ser la última

La actriz Zendaya dijo que la tercera temporada de “Euphoria” podría ser el final de la exitosa serie de HBO. Durante una entrevista con Drew Barrymore en “The Drew Barrymore Show”, la conductora le preguntó directamente si la tercera temporada de “Euphoria”, que se estrenará el 12 de abril, será la última de esta historia.

“Creo que sí”, respondió Zendaya.

Barrymore preguntó a la artista si es posible disfrutar la serie sabiendo que terminará, a lo que Zendaya repitió: “Sí, creo que sí”. Finalmente, Zendaya aseguró que “ese final llegará”.

Hasta el momento, HBO no se ha pronunciado sobre si la serie llegará a su final con la tercera temporada o si consideran grabar más temporadas. “Euphoria” tuvo una pausa de cuatro años entre la segunda y tercera temporada. Durante ese extenso tiempo, parte del elenco desarrolló su carrera profesional y se volvieron actores cotizados de Hollywood, como es el caso de Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi, quien fue nominado al Oscar por su papel en “Frankenstein”.

La historia fue creada por Sam Levinson y debutó en televisión en 2019, siguiendo la historia de un grupo de adolescentes que enfrentan diversas experiencias relacionadas con el crecimiento personal, las relaciones, adicciones y mucho más. Las dos primeras temporadas se desarrollan en un entorno escolar, pero debido al extenso tiempo de espera entre una temporada y otra, los escritores decidieron dar el salto temporal en la historia, la cual se centrará en la vida adulta de los personajes originales.

La sinopsis oficial dice: “Un grupo de amigos de la infancia se enfrenta a la virtud de la fe, la posibilidad de la redención y el problema del mal”.

Sam Levinson explicó el salto temporal. “Cinco años nos pareció un salto natural, porque si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado sus estudios en ese momento”, explicó durante la presentación de HBO Max en Londres, según Variety.

La tercera temporada contará con el regreso de varias figuras originales: Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Dominic Fike y Colman Domingo.

La serie también tendrá varias ausencias como la de Barbie Ferreira y Storm Reid, quienes decidieron no continuar en el proyecto. Además, durante la pausa de la serie se conoció el fallecimiento de Angus Cloud, quien interpretó a Fezco, en 2023.

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