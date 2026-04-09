4 muertos en incendio en Queens, Nueva York: latino acusado de provocarlo

Román Amatitla fue arrestado como sospechoso de haber iniciado un incendio que cobró la vida de tres adultos y una bebé en un edificio ilegal en Queens (NYC) el mes pasado.

La Policía de Nueva York detuvo ayer a Amatitla, un residente de Queens de 37 años, y fue imputado con múltiples cargos por homicidio, agresión, incendio provocado y hurto menor. La tragedia sucedió al mediodía del 16 de marzo en un edificio de uso mixto situado en 44-49 College Point Blvd, entre las avenidas Avery y Pople, en Flushing. Diez días después el caso fue declarado homicidio.

Ayer Amatitla fue arrestado en su domicilio -ubicado a varias millas de distancia del edificio quemado- tras una investigación conjunta en la que participaron agentes de policía y peritos de incendios. El detenido guardó silencio e ignoró las preguntas de la prensa mientras era escoltado fuera de la Comisaría del Precinto 109.

Fuentes informaron a ABC News que Amatitla prendió fuego deliberadamente a un trozo de papel y a un pedazo de madera en el vestíbulo del edificio. Actualmente, la puerta principal exhibe una orden de desalojo, y los daños materiales siguen siendo evidentes.

El edificio contaba con un historial de quejas relacionadas con subdivisiones y conversiones ilegales de espacios, así como con la ocupación ilegal de la propiedad. Los apartamentos del interior se encontraban abarrotados de objetos.

Los vecinos no tenían la menor idea de cuán letales resultarían ser esas condiciones para aquellas personas que no lograron escapar a tiempo y ponerse a salvo. Tampoco sabían que el suceso estaba siendo investigado como un caso de incendio provocado. “Ese día le arrebataron la vida a personas inocentes. Es algo muy triste; mi corazón está con ellos”, expresó Joe Cruz.

Aún no está el claro el motivo del crimen, pues el detenido no guarda ninguna relación con el edificio afectado y carece de antecedentes penales.

Detectives de NYPD, inspectores del Departamento de Edificios (DOB) y los bomberos de FDNY iniciaron la investigación revisando la cantidad de citaciones que sumaba el inmueble por actividades de juego ilegal, además del historial de denuncias por conversiones ilegales que se remontaban a 1998.

Los vecinos relatan que la situación del edificio comenzó a deteriorarse hace dos años, tras el fallecimiento de su propietario original. Señalaron que, entre otros problemas, habían denunciado la introducción de máquinas tragamonedas en el interior y que había ocupantes ilegales robando electricidad.

Según los registros municipales, el 2do y el 3er piso del edificio se encontraban clausurados, ya que pesaba sobre ellos una orden de desalojo. En 2023 los inspectores descubrieron una instalación ilegal de juegos de azar en el 1er piso y emitieron una multa de $25,000 dólares. La Policía de Nueva York realizó una detención por ese incidente, indicó NBC News.

Según los investigadores del DOB, en ese lugar nunca debió haber habido personas residiendo en los pisos superiores. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Para denunciar un caso de vivienda insegura o hacer alguna consulta sobre ese tema puede llamar a 311 o visitar esta páginas de la Alcaldía de Nueva York y la Defensoría Pública de NYC.

Incendios provocados

El mes pasado Narinder Singh y su hijo Jawahar Singh, dueños de una imprenta en Queens (NYC), fueron acusados de haber quemado su negocio tras ser desalojados por su casero, según la fiscalía federal. También en marzo Aljo Mrkulic fue sentenciado por asesinar a su novio Christopher Rodríguez, apuñalándolo más de 120 veces y luego quemar su cuerpo, creando un incendio que dejó a cientos de vecinos sin hogar en East Harlem (NYC).

En diciembre William Ahle, hombre de 70 años que dijo a las autoridades que había corrido a salvar a su vecina de un incendio, fue acusado de haberlo provocado en Fanwood, Nueva Jersey. En junio de 2025 un incendio que arrasó un edificio de apartamentos en Brooklyn fue provocado por un ocupante furioso que afirmó que otro inquilino ilegal le había robado dinero, según NYPD.

En abril de 2025 Harry Torres fue arrestado y luego confesó haber iniciado un fuego que dañó tres viviendas en Staten Island (NYC) y amenazó la vida de una vecina anciana. En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn (NYC) mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban adentro.