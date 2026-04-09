Autoridades de México estudian suspender clases para el partido inaugural del Mundial 2026

La fiebre del Mundial 2026 ya comienza a respirarse en México. El Gobierno de la Ciudad de México estudia una suspensión de las clases escolares el próximo 11 de junio, día en que se juega el partido inaugural de la Copa del Mundo.

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La jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que se está estudiando esta medida con el objetivo de lograr mejores condiciones de movilidad en la capital y evitar “mucho tránsito”.

“El día de la inauguración, la SEP (Secretaría de Educación Pública) informará si ese día se suspenden clases o no; espero que sí. A los empresarios y demás actores económicos seguro habrá una llamada para que se logre que la mayor parte de la población haga trabajo en casa para que en movilidad tengamos mejores condiciones”, dijo en rueda de prensa.

“Lo hacemos principalmente para evitar que haya mucho tránsito, para garantizar que ese día sea importante para la ciudad y sobre todo en movilidad, tener las mejores condiciones para llevar a cabo el evento”, añadió.

En este sentido, la política también anunció una inversión de más de $280 millones de dólares para transformar la movilidad en la capital de cara al Mundial 2026.

El proyecto contempla la modernización y rehabilitación de sistemas como el Metrobús, Tren Ligero, Metro, Cablebús, unidades de RTP y Centros de Transferencia Modal.

México es coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural de la Copa del Mundo se jugará en el Estadio Azteca en Ciudad de México el 11 de junio contra Sudáfrica.

Se espera que alrededor de 50,000 sudafricanos viajen al Mundial 2026 para el encuentro inaugural del 11 de junio.



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