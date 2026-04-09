Bocelli, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, en el Zócalo

Algunas noches se anuncian solas por lo peculiares que suenan desde el primer momento, y la que vivirá el Zócalo el 18 de abril entra de lleno allí.

El tenor italiano, Andrea Bocelli, actuará gratis en el corazón de Ciudad de México, el Zócalo, acompañado por dos nombres fundamentales de la música popular del país: Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana. El anuncio lo hizo el Banco Plata, organizador del evento junto al gobierno capitalino.

En redes sociales, la institución creó la expectativa previa: “¿Se imaginan esa fusión? Nosotros tampoco, pero no podemos esperar por saber cómo sonará”, escribieron en el mensaje con el que confirmaron la presentación.

Un repertorio emblemático para un escenario simbólico

Bocelli interpretará piezas de “Romanza”, el álbum de 1997 que se convirtió en una de las producciones más queridas de su carrera. El concierto llega en el marco del trigésimo aniversario de ese trabajo, que marcó su expansión internacional y lo consolidó como una figura capaz de trascender públicos, idiomas y formatos.

La presentación tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, el nombre oficial del Zócalo, un espacio que concentra historia política, actos culturales y momentos que han quedado fijados en la memoria colectiva. Este sitio es, además, la segunda plaza pública más grande del planeta.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, celebró la noticia como un paso más en la consolidación de ese espacio como un referente cultural: “Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo”, expresó en declaraciones difundidas por la administración local.

Un escenario que ya ha marcado récords recientes

La cita del 18 de abril llega después de múltiples espectáculos multitudinarios que han convertido el Zócalo en un punto de encuentro para distintas generaciones. Este año, la superestrella colombiana Shakira reunió a 400,000 personas, una cifra que se convirtió en récord oficial para conciertos gratuitos en el Primer Cuadro.

Antes de ella, la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs había congregado a 300,000 asistentes en 2023, mientras que Grupo Firme había logrado reunir a 280,000 un año antes.

Las cifras ayudan a entender el peso simbólico de presentarse en ese espacio, donde la música deja de ser sólo espectáculo para convertirse en un evento social.

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