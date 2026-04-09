Christian Nodal estrena el videoclip de su nuevo tema con actuación de Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar tienen una relación desde mayo de 2024 y, con el objetivo de ratificar sus sentimientos hacia ella, el cantante estrenó su nuevo tema “Un Vals”, el cual tiene justamente como protagonista en el videoclip a su esposa.

Nodal quiso plasmar una historia de amor sin perder la esencia de la música regional mexicana fusionada con un toque de vals, con una letra que atrae y que sirve para dedicársela a una enamorada.

Ángela Aguilar protagoniza la historia de amor

El videoclip fue estrenado este jueves a las 18:00 h en el canal oficial de YouTube del artista azteca y muestra una pantalla dividida.

En un lado sale él (Nodal) interpretando la canción y en el otro, está una pareja que escribe su trayecto de aventuras románticas entre risas, bailes y regalos; principalmente en un terreno cubierto de nieve donde la chica enamorada es Ángela Aguilar.

“Si quieres perderte voy contigo hasta el final y voy a regalarte una sonrisa cuando llores y un día bajo la lluvia hemos de bailar un vals. Porque esta vida como tiene malo tiene bueno, y entre esas cosas buenas nuestro amor se hace notar”, es parte de lo que recita Christian en su tema.

Las escenas le traen recuerdos a los seguidores de Nodal

A pesar de lo felices que lucen con el lanzamiento de esta nueva canción, algunos de los seguidores de Nodal no pudieron evitar traer a colación que la escenografía es similar a un video que compartió en 2020 con su exnovia Belinda.

Eso generó algunas críticas en las redes sociales; sin embargo, la pareja manifiesta solamente cosas buenas en sus distintas intervenciones, ignorando esos comentarios.

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