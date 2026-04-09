Leonardo DiCaprio saca del mercado su casa en Malibú

En noviembre del año pasado, Leonardo DiCaprio rebajó el precio de su mansión en Malibú, California. Este nuevo precio tampoco sirvió para atraer compradores y ahora ha decidido sacarla del mercado nuevamente.

Por ahora se desconoce la razón por la que esta propiedad no atrae compradores. Aunque ya no está en el mercado, no se sabe cuál será el próximo paso del actor con esta residencia.

Esta mansión frente al mar le pertenece a DiCaprio desde el 2021, año en que pagó $13.75 millones de dólares por ella.

Al entrar al link de la página web de Coldwell Banker, donde estaba disponible la propiedad, ya no aparece ninguna oferta. Sin embargo, cuando estaba disponible, se ofrecía como una casa “donde se puede ver cómo los escarpados acantilados se funden con el mar y los delfines juegan frente a la costa, es algo realmente excepcional”.

Esta propiedad incluye una casa principal de 3,268 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En este listado se destacan los detalles en el interior de la casa, aseguraban que estaban “impecablemente detallados y cuentan con grandes puertas de cristal en todas las habitaciones que se abren a amplios patios y balcones, permitiendo la entrada de la brisa marina”.

Aunque la casa y su diseño son llamativos en el mercado, la característica principal es que tiene acceso directo a una de las playas más exclusivas de Malibú.

Estos movimientos que ha hecho DiCaprio en el mercado de bienes raíces los ha hecho pocas semanas después de que se mostraran las primeras imágenes del actor protagonizando “What Happens at Night”, la nueva película de Martin Scorsese. El protagónico de esta historia lo comparte con Jennifer Lawrence.

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