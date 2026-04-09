Rupert Grint se consagra como actor inquietante con “Nightborn”

Sin darse cuenta, Rupert Grint, quien se dio a conocer con la icónica producción de Harry Potter, se consagró como un actor de rodajes inquietantes que abordan lo sobrenatural, y eso lo ratificó con su última participación, la cual es en la película “Nitghborn”.

La traducción en español es “Engendro” y es dirigida por Hanna Bergholm. Esta producción ya tuvo su estreno en el Festival de Berlín en febrero, pero a nivel internacional, recientemente compartieron el tráiler de esta interesante cinta.

Sinopsis:

De acuerdo a las imágenes expuestas en el tráiler, se puede deducir una película de drama y terror, donde Saga (madre del niño) es interpretada por Heidi Saarla y Grint interpreta a Jon (padre del niño). Esta pareja intenta formar un hogar alejado de la sociedad, tras irse a un bosque en Finlandia.

Lo que no esperaban era que su bebé tuviera acciones paranormales que Saga comenzaba a sospechar desde la primera vez que lo alimentó, y aunque fue la primera en descubrirlo, mantuvo el secreto guardado por mucho tiempo, hasta que se despertaron las sospechas en Jon. Una historia que podría resultar perturbadora.

Rupert Grint se afianza como un actor de cintas inquietantes

Rupert Grint sí esperaba el éxito que tuvo por su participación en la saga de Harry Potter, donde encarnó a Ron Weasley, uno de los rostros más reconocidos junto a Daniel Radcliffe y Emma Watson; formando parte de uno de los mayores fenómenos cinematográficos de todos los tiempos.

Lo que no sabía era que su carrera mantendría ese estilo de participaciones en repartos sobrenaturales y con interpretaciones que requieren de mucho temple. Después de este fenómeno, Grint actuó en la serie “Servant” y en la película “Knock at the Cabin“, antes de su inclusión en el rodaje de “Nightborn”.

Rupert Grint no ve sus películas

De acuerdo al portal “CinemasComics”, a Grint no le gusta observar las cintas donde participa porque prefiere no arrepentirse sobre alguna expresión que hizo en un momento determinado. De hecho, sobre la saga de Harry Potter confesó que solo vio la primera, posiblemente porque marcó sus inicios en una producción tan grande.

El actor británico, que cuenta con 37 años, prefiere quedarse con las vivencias y anécdotas fascinantes que le deja cada participación en el séptimo arte.

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