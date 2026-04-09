Cómo elegir la tarjeta de crédito que más te conviene

Elegir una tarjeta de crédito puede parecer sencillo, pero tomar una mala decisión puede costarte dinero en intereses o beneficios desaprovechados. Con tantas opciones disponibles, conocer tu perfil financiero y tus hábitos de consumo es clave para encontrar la tarjeta adecuada.

Revisa tu historial crediticio

Uno de los primeros pasos es analizar tu historial crediticio, ya que la mayoría de las instituciones lo revisan antes de aprobar una solicitud.

Muchas de las mejores tarjetas con recompensas están dirigidas a personas con buen crédito, generalmente con un puntaje FICO de 670 o más.

Para quienes comienzan, existen opciones como tarjetas para estudiantes o tarjetas garantizadas.

Define qué beneficios buscas

Antes de elegir, es importante tener claro qué necesitas.

Algunas tarjetas ofrecen bonos de bienvenida que pueden ir desde $200 hasta $750 o más, siempre que cumplas ciertos requisitos de gasto.

Otras destacan por ofrecer recompensas en efectivo, puntos o millas, mientras que algunas incluyen promociones de 0% de interés por periodos de entre 12 y más de 20 meses.

También hay tarjetas enfocadas en viajes, con beneficios como acceso a salas VIP, equipaje gratis o prioridad de abordaje.

Además, algunas incluyen seguros para compras, cancelación de viajes o renta de autos.

Considera las cuotas anuales

Muchos de estos beneficios vienen acompañados de una cuota anual. Algunas son menores a $100, pero las tarjetas premium pueden costar varios cientos de dólares.

Aun así, esta cuota puede valer la pena si los beneficios compensan el costo.

Analiza tus hábitos de gasto

Tus patrones de consumo son clave para elegir correctamente.

Algunas tarjetas ofrecen recompensas en categorías específicas como gasolina, supermercado, restaurantes o viajes.

Si gastas más en ciertas áreas, puedes aprovechar mejor estos beneficios. Si no, una tarjeta con recompensas fijas puede ser más conveniente.

Presta atención a la tasa de interés

Aunque lo ideal es pagar el saldo completo cada mes, si sueles mantener deuda, la tasa de interés es fundamental.

Las tarjetas con recompensas suelen tener tasas más altas, lo que puede anular sus beneficios si no se manejan correctamente.

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