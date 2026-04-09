Confirman nuevos personajes para la tercera temporada de “Nobody Wants This”

Esta semana se han confirmado nuevas incorporaciones al elenco de “Nobody Wants This”. Para su tercera temporada, la producción ha incluido personajes recurrentes que serán interpretados por Andrew Rannells, Keyla Monterroso Mejia y Sarah Silverman.

Estos nuevos actores se unen al equipo liderado por Adam Brody y Kristen Bell. Por ahora se han compartido pocos detalles sobre esos nuevos personajes. Rannells es conocida por “Girls” y “The Book of Mormon”, Mejia por “The Studio” y “Abbott Elementary”, y Silverman por “PostMortem” y “Maestro”.

También se ha confirmado la participación de varios actores como invitados. Algunos de los confirmados son Avan Jogia, Poorna Jagannathan, Sadie Sandler, Stephanie Koenig y Steven Weber. Erin Foster, creadora de la serie, tendrá una participación especial.

“Variety” ha explicado que Rannells interpretará a Sebastien, quien compartirá con Joanne (Kristen Bell) en la clase de conversión al judaísmo y se convertirá en su enemigo principal.

Monterroso se convertirá en otra compañera de clases, llamada Amber. Y Silverman se convertirá en la rabina Eden, quien se encargará de dirigir las clases de Joanne y estos nuevos personajes.

Se espera que la tercera temporada de “Nobody Wants This” estrene a finales de este año. Hay que recordar que esta es una producción de Netflix. Foster creó la historia de esta serie inspirada en su propia historia personal.

“Nobody Wants This” se centra en la historia de una podcaster agnóstica y un rabino moderno y recién separado.

Esta serie ha sido un éxito, además de excelentes comentarios de los críticos y de la audiencia. “Nobody Wants This” también ha sido parte de la temporada de premios, por ejemplo, Adam Brody ganó un Critics Choice Awards como Mejor Actor en una Serie de Comedia, consolidando su regreso triunfal a la televisión.

Por otro lado, ganó un Writers Guild Awards como Mejor Serie Nueva.

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