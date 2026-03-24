Bad Bunny exige reembolso de casi $500,000 dólares tras ganar demanda

Los abogados del cantante Bad Bunny exigieron un reembolso por honorarios legales de casi $500,000 dólares tras una demanda por derechos de autor fallida con una editorial de música africana relacionada con un tema de su exitoso álbum Un Verano Sin Ti.

El astro boricua fue acusado emPawa Africa, una compañía musical independiente que tiene un acuerdo con el compositor nigeriano Dera, de usar sin autorización un sample de su canción de 2019 “Empty My Pocket” en el tema “Enséñame a Bailar” del álbum “Un Verano Sin Ti”, uno de los más exitosos en la carrera del boricua y que ganó un Grammy y varios Latin Grammy.

Los abogados del artista aseguraron que el uso del sample fue autorizado por otro titular de derechos de “Empty My Pocket”. A finales de 2025, emPawa se retiró de la demanda alegando diferencias irreconciliables. Por esta razón, un juez desestimó el caso por falta de prosecución.

Tras la decisión del juez, los acusados, que incluyen también a Rimas Entertainment y The Orchard, afirman que la editorial africana debería hacerse cargo de los 465.612 dólares en honorarios legales que acumularon defendiéndose de las reclamaciones. Los abogados alegan que los demandantes buscaban un acuerdo multimillonario desde el principio, en un caso que consideran que nunca tuvo bases.

“Este caso no tenía fundamento desde el principio y nunca debió haber sido presentado. En cambio, emPawa lo presentó y litigó agresivamente, aparentemente esperando que la riqueza, prominencia y deseo de Bad Bunny de evitar honorarios legales y mala publicidad permitirían a emPawa obtener un acuerdo multimillonario inmerecido”, dice en la solicitud de honorarios legales.

Los abogados de Bad Bunny afirman que el equipo legal de emPawa retrasó deliberadamente el proceso judicial y luego abandonó el caso cuando debía presentar pruebas de sus acusaciones.

“Cuando enfrentó una orden judicial inminente que requería que explicara cómo poseía ‘Empty’ y Lakizo no, emPawa eligió abandonar sus reclamos por completo”, dice la solicitud del lunes.

Aunque Dera también fue demandante del caso, la solicitud aclara que Bad Bunny busca un reembolso por parte de la editorial de música y no del artista personalmente, ya que consideran que “no fue el principal responsable de la tramitación de la demanda, ni tampoco financió el litigio”.

La resolución de esta demanda ocurre casi dos meses después de que el cantante puertorriqueño hiciera historia en la música latinoamericana. Bad Bunny se convirtió en el primer artista en ganar un Grammy en la categoría ‘Álbum del Año’ por un álbum completamente en español. Su disco ‘DTMF’ se convirtió en un éxito global y llevó al artista a recorrer Estados Unidos, Latinoamérica y Europa con su gira mundial.

Una semana después, Bad Bunny se convirtió en el primer cantante latino en protagonizar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl. El boricua ofreció un destacado show en el Levi’s Stadium de Santa Clara donde rindió homenaje a la cultura y tradiciones puertorriqueñas.

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