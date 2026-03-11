Bad Bunny celebró su cumpleaños en medio de su éxito internacional

El cantante puertorriqueño Bad Bunny regresó a las redes sociales para celebrar su cumpleaños número 32 luego de tener un exitoso 2026.

El astro boricua publicó en su cuenta de Instagram una foto que compartió con sus millones de seguidores para mostrar cómo celebró su cumpleaños. En la imagen se observa al artista frente a un pastel con forma de corazón y varias velas.

Bad Bunny posó sonriente mientras lucía un traje negro con corbata y sosteniendo una copa. El artista solo escribió el número 32 en la publicación y la imagen alcanzó más de 8.1 millones de likes. Sin embargo, la foto fue eliminada poco después.

Bad Bunny celebró su cumpleaños sin ofrecer mayores detalles al respecto, a pesar de ser uno de los artistas latinos más populares del momento. Su éxito musical lo ha llevado a conquistar destacados escenarios internacionales.

El pasado 8 de febrero, Bad Bunny acaparó titulares al convertirse en el primer cantante latino en protagonizar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl. El boricua ofreció un destacado show en el Levi’s Stadium de Santa Clara donde rindió homenaje a la cultura y tradiciones puertorriqueñas.

‘El Conejo Malo’ llevó a los televidentes a recorrer parte de su discografía y a conocer parte de la cultura puertorriqueña con su puesta en escena. Además, llevó un mensaje de amor y tolerancia en medio del crítico momento que se vive en Estados Unidos en contra de los inmigrantes.

“Juntos somos América”, ese fue el mensaje que Benito mostró al finalizar su show mientras decenas de bailarines ondeaban las banderas de todos los países que conforman el continente americano.

Una semana antes, Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar un Grammy en la categoría ‘Álbum del Año’ por un álbum completamente en español. Su disco ‘DTMF’ se convirtió en un éxito global y llevó al artista a recorrer Estados Unidos, Latinoamérica y Europa con su gira mundial.

Además, el pasado 7 de marzo protagonizó un concierto privado en Tokio, organizado por Spotify, como parte de su serie Billions Club Live.

