NYC inaugura el primer centro federal en Manhattan para repartidores

En una ciudad que nunca se detiene, donde miles de trabajadores recorren las calles a diario para sostener la economía digital, Nueva York ha dado un paso histórico. Un antiguo quiosco abandonado en el corazón de Manhattan ha sido transformado en el primer centro financiado con fondos federales en Estados Unidos dedicado exclusivamente a repartidores: el City Hall Park Deliverista Hub.

Ubicado en City Hall Park, este espacio busca atender a quienes viven literalmente sobre ruedas. Con acceso a descanso, estaciones de carga para teléfonos y bicicletas eléctricas, así como asesoría ante conflictos laborales, el centro se perfila como un modelo innovador de infraestructura urbana adaptada a la economía de plataformas.

De acuerdo a News 4, la inauguración oficial tuvo lugar este martes y marca un hito en la lucha por los derechos de los repartidores, conocidos en la ciudad como “deliveristas”. Este grupo, compuesto en su mayoría por inmigrantes latinoamericanos, ha sido clave para mantener el funcionamiento de servicios esenciales, especialmente desde la pandemia. Sin embargo, también ha enfrentado condiciones laborales precarias, largas jornadas y, en muchos casos, abusos por parte de plataformas digitales.

“Construir una ciudad que valore, proteja y empodere a los trabajadores es el objetivo”, afirmó Ligia Guallpa, directora del Workers Justice Project, organización que ha liderado la defensa de los repartidores en Nueva York. “Ese es el futuro por el que estamos luchando juntos”, añadió.

El hub no solo ofrece un lugar físico para descansar. También se convierte en un punto de encuentro donde los trabajadores pueden recibir orientación sobre problemas comunes en la industria, como la desactivación de cuentas o el robo de salarios. Según Antonio Solís, representante de Los Deliveristas Unidos, este tipo de apoyo es fundamental. “Si tienen un problema con las aplicaciones o con sus pagos, aquí pueden venir y hacer escuchar su voz”, explicó.

Esta acción se suma a la iniciativa lanzada por el Departamento de Transporte de Nueva York (NYC – DOT) denominada “Repartes”, igualmente anunciada hace unos días, mediante la cual se pretende brindar conocimiento a quienes realizan este trabajo para que lo hagan de manera segura y con conocimiento de sus derechos y obligaciones.

Inversión pública y presión política destraban el proyecto

El proyecto fue posible gracias a una inversión de $1 millón de dólares gestionada por el senador Chuck Schumer, quien destacó la importancia de dignificar el trabajo de los repartidores. “Hemos visto lo difícil que es este trabajo y lo mal que a veces son tratados”, señaló el legislador, subrayando la necesidad de crear espacios que mejoren sus condiciones laborales.

Aunque la idea del centro llevaba más de 3 años en desarrollo, enfrentó múltiples retrasos burocráticos. Fue la intervención del alcalde Zohran Mamdani lo que permitió acelerar su apertura. El mandatario incluyó el proyecto como una prioridad dentro de sus primeros 100 días de gobierno, logrando concretarlo en tiempo récord.

La transformación del quiosco, que permaneció vacío durante 6 años, representa también una nueva visión del uso del espacio público en la ciudad. En lugar de permanecer abandonado, ahora funciona como un recurso vital para una comunidad laboral que rara vez cuenta con infraestructura dedicada.

Para Tricia Shimamura, comisionada de Parques de Nueva York, este centro simboliza un cambio necesario. “Este lugar ahora es un espacio donde los repartidores pueden descansar”, afirmó. “Ellos merecen una infraestructura que trabaje tan duro como ellos”.

En Nueva York se estima que hay alrededor de 80,000 repartidores activos, muchos de los cuales dependen de bicicletas eléctricas para cumplir con sus entregas en medio del tráfico urbano. Sin embargo, hasta ahora, la ciudad no contaba con instalaciones públicas diseñadas específicamente para cubrir sus necesidades básicas durante la jornada laboral.

El City Hall Park Deliverista Hub busca llenar ese vacío, ofreciendo no solo servicios prácticos, sino también reconocimiento.

Expertos en políticas laborales señalan que este centro en Manhattan podría convertirse en un modelo replicable, especialmente en urbes con alta densidad de repartidores. Además, abre el debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la provisión de infraestructura y bienestar para sus trabajadores.

Para los deliveristas, sin embargo, el impacto es inmediato y tangible. Tener un lugar donde recargar baterías (literal y figurativamente), puede marcar la diferencia en jornadas que suelen extenderse por más de 10 horas.

A medida que NYC avanza en la regulación del trabajo en plataformas digitales, iniciativas como esta reflejan un cambio de paradigma: de la informalidad a la protección, del abandono a la inclusión para quienes mantienen en movimiento a la ciudad.

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