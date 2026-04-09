¿Puedo morir por una migraña? Médicos aclaran el riesgo

Quienes sufren de migraña, con base en su experiencia, saben que no se trata de un dolor de cabeza común. La intensidad, duración y los síntomas neurológicos pueden generar una sensación real de peligro, al punto de preguntarse si el cuadro podría llegar a ser mortal.

La respuesta, según especialistas de la Gold Coast Headache, muy es clara: una migraña por sí sola no causa la muerte. Sin embargo, existen escenarios asociados que sí requieren atención médica.

Los expertos coinciden en que, en la gran mayoría de los casos, las migrañas no representan un riesgo directo de fallecimiento. Incluso, estudios a gran escala no han encontrado evidencia de que este trastorno neurológico sea mortal por sí mismo.

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Cuándo hay un riesgo real de muerte por migraña

La clave está en los factores secundarios. Los médicos advierten que algunas personas con migraña pueden presentar otras condiciones de salud, como enfermedades cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares, que sí elevan el riesgo.

En estos casos, la migraña actúa más como un factor asociado que como la causa principal. Es decir, que una persona sí puede fallecer, pero no por consecuencia directa del intenso dolor de cabeza.

Otro ejemplo de riesgo real ocurre con la migraña con aura, que produce una serie de alteraciones sensoriales que funcionan como una especie de advertencia previa al dolor.

El riesgo de muerte aparece cuando una persona que atraviesa por una migraña con aura podría sufrir un accidente si está conduciendo, cocinando o manipulando maquinaria. En estos casos, el peligro no es la migraña, sino las consecuencias de los síntomas.

Entre los signos más comunes de la migraña con aura se encuentran:

Destellos de luz o puntos brillantes

Líneas en zigzag o manchas oscuras

Entumecimiento en rostro o manos

Dificultad para hablar

Pérdida temporal de la visión

Además, hay señales que no deben ignorarse cuando se presenta una migraña y que podrían indicar un problema más grave. Estas son:

Aparición de migrañas por primera vez después de los 50 años

Dolor de cabeza tras un golpe o accidente

Vómitos intensos recientes

Empeoramiento del dolor al acostarse

Los expertos de la Texas Specialty Clinic recomiendan acudir al médico si se presentan estos signos, ya que podrían estar relacionados con otras afecciones neurológicas.

En Estados Unidos, millones de personas padecen migraña, aunque muchas no cuentan con un diagnóstico formal. Por ello, es fundamental diferenciar entre una migraña típica y otros trastornos más serios que pueden manifestarse con síntomas similares.

Además del dolor, una migraña intensa afecta el estado de ánimo, el apetito y la capacidad de pensamiento. Crédito: Studio Romantic | Shutterstock

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