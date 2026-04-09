Ricardo Arjona le deja un beso inolvidable a una fan venezolana en su última noche en Miami

El cantante Ricardo Arjona tuvo un emblemático último espectáculo en la ciudad de Miami, correspondiente a su gira “Lo que el seco no dijo”, y le dejó un beso de recuerdo inolvidable a una fan venezolana.

Desde el pasado 2 de abril (haciendo una pausa el 4) hasta este martes 7 de abril, el guatemalteco contagió de muchas emociones a miles de latinoamericanos. Ellos corearon sus temas más recientes y sintieron aquellos clásicos memorables que lo llevaron a la cúspide del género pop/rock, en el Kazeya Center.

Ricardo Arjona besa a una fanática

En la noche de despedida de sus presentaciones en Miami, Arjona visualizó un cartel que sostenía una mujer que estaba en el público y, como ya lo había hecho en ocasiones anteriores, la invitó al escenario para dedicarle el éxito de “Señora de Las 4 Décadas“.

Lo primero que hizo esta seguidora al subir a la tarima fue darle un beso (piquito) al cantante, pero lo que sorprendió fue el asombro evidente de Ricardo con lo conservada de esa “señora de las cuatro décadas”.

“¡Upa!”, fue la primera expresión de Ricardo al ver a la venezolana; luego de estar en el escenario, se abrazaron en un banco y, entre bromas, exclamó: “Hace mucho frío aquí, esa mano me gustó“, esto después de que la fan le pusiera su mano derecha cerca del pecho. Sin duda le regaló el mejor momento de su vida a esa venezolana, quien no podía ocultar su emoción al tener contacto con su artista favorito.

Invitados especiales

Las cinco noches de este legendario cantante fueron sumamente vibrantes y llenas de sorpresas, contando con varios invitados especiales.

La primera fue la cantante emergente venezolana Elena Rose, quien casi llora de emoción en la tarima. También lo acompañó el cubano Ronkalunga y el sello de Oscar D´León le dio el toque fiestero a uno de sus shows en el Kazeya.

Ricardo Arjona le agradece a Miami

A través de su cuenta oficial de Instagram, Arjona compartió un emotivo video con una recopilación de los mejores momentos con motivo de agradecerle a todos los latinoamericanos que disfrutaron con él esas cinco noches.

“Gracias Miami. Nos llevamos su energía para continuar el viaje”, fue el pie del video donde se refleja parte de la ciudad y de lo ocurrido en el escenario.

Las próximas presentaciones en Estados Unidos del cantante de grandes clásicos de la música pop, serán en: Nashville (10 de abril), Atlanta (11 de abril), Washington (13 de abril), Readind PA (16 de abril) y Atlantic City (17 de abril).

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